大馬推利好地產政策 樓價續看俏

馬來西亞國家房產資訊中心的初步數據顯示，2024年馬來西亞樓價指數（MHPI）按年升3.3%至225.6點，惟升幅較2023年的4.1%稍為收窄，去年平均樓價由2023年約47.1萬令吉，升至近48.7萬令吉。去年各類住宅價格均錄升幅，其中以半獨立屋的樓價升幅最大，去年平均樓價按年升4.1%，至近74萬令吉；同期排屋平均樓價近46.8萬令吉，按年升3.6%；獨立屋平均樓價按年升2.6%，至約65.9萬令吉；而期內公寓平均樓價則按年升2.3%至近38萬令吉。

去年價量齊升 住宅成交量增4%

馬來西亞去年全年經濟增長5.1%，為東南亞地區經濟增速較快的國家之一。該中心的報告指出，2024年大馬樓市受惠於當地經濟持續增長，加上政府持續推出利好樓市政策，包括鼓勵首置的政策，提振準買家的入市信心，令去年大馬整體住宅成交量及成交價均見增長，去年當地整體住宅成交量按年升幅稍擴大至4%至近26.1萬宗，2023年升幅為3%；去年整體住宅成交金額按年升幅則稍收窄至5.9%，至約1069.2億令吉，2023年成交金額為1009.3億令吉，按年升幅為7.1%。

若以住宅類別計，成交主要集中於排屋，約佔去年整體住宅成交量的43.1%，成交量達11.2萬宗，同期公寓成交則佔整體住宅成交量的13.9%，達3.6萬宗；如以樓價計算，以樓價為30萬令吉或以下的住宅需求最為旺盛，佔去年整體住宅成交量的52.5%，其次為樓價介乎30萬令吉以上至50萬令吉的住宅，佔期內住宅成交量的24.5%，而50萬令吉以上至100萬令吉的住宅，則佔去年整體住宅成交量的17.5%。2024年大馬住宅成交主要來自二手市場，佔整體住宅成交量的83%，至於一手住宅成交約佔去年住宅總成交量的17%。

經濟續增長發展基建 利好樓市

展望2025年樓市，馬來西亞國家房產資訊中心認為，近年大馬政府推出的措施，如放寬第二家園的申請條件，馬來西亞公民首置住宅樓價為50萬令吉以下可豁免印花稅至今年底等，可望成為促進樓市持續向好的催化劑，並且帶動經濟繼續增長。CBRE/WTW早前發表的報告亦指出，基於當地經濟持續增長，再加上政府積極發展大型基建項目，看好今年大馬樓市前景。該公司董事總經理譚家良早前表示，儘管今年環球經濟存在不確定因素，但預期大馬經濟可保持穩定增長，加上政府推動多個大型基建項目發展，如檳城交通大藍圖、東岸鐵路、柔新捷運和泛婆羅洲大道等，將支持今年樓市表現向好。該公司研究與諮詢副董事瑪麗庫里安續稱，大馬樓市經過2023年及2024年的復蘇過渡期後，預計今年樓價升幅有望較去年高，尤其看好當地的有地住宅價格表現。

放寬第二家園申請 吸海外買家

來自海外買家需求，也有望促進大馬樓市交投。隨着馬來西亞政府放寬了第二家園的申請條件，使不少海外買家考慮投資大馬樓市，吉隆坡為其中一個較受海外投資者歡迎的地區，去年該區平均住宅價格按年升2.1%，至近80.4萬令吉。最近也有吉隆坡樓盤在港展銷，如TRX Residences，項目位處吉隆坡市中心，由Lendlease及TRX City Sdn Bhd聯合發展，屋苑提供泳池、健身室、社交吧枱、多用途室、戶外燒烤區及空中花園等多項設施，項目第一期的兩幢住宅分別樓高53層及57層，合共提供896個單位，單位戶型提供1至3房選擇，面積介乎474至1636平方呎，售價約由118.9萬令吉起，業權方面為永久業權。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]