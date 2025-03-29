moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

建行多賺0.9% 手續費佣金收入跌9% 今年淨息差收窄壓力料少於去年

【明報專訊】建行（0939）、工行（1398）及農行（1288）昨公布全年業績（見表），再加上本周三已放榜的中行（3988），四大內銀去年全年業績均已出爐。大型內銀均在淨息差收窄情况下，純利也能錄得按年輕微升幅。建行去年純利按年微升0.88%至3355.77億元（人民幣，下同），每股盈利1.31元，宣布派末期息0.206元，中期股息0.197元，全年派0.403元，略高於2023年全年派0.4元。

在內地貸款市場報價利率（LPR）多次下調，以及存量房屋貸款利率亦見下降的大趨勢下，內銀淨息差均受壓。建行去年淨息差按年跌0.17厘至1.33厘，淨利息收入亦按年跌4%至5898.82億元。

建行首席財務官生柳榮昨日於業績會中表示，2020年以來存款利率下降，於一定程度上對冲了去年LPR減幅，以及存量房貸利率下調的影響，但考慮到內地今年將實行「適度寬鬆」貨幣政策，預計今年淨息差仍有一定的下行壓力，但下行幅度料少於去年。

整體非利息收入按年升5%

生柳榮提到，建行去年提高收益比較高的貸款及債券投資佔比，如加大地方債投資的力度，他解釋因其實際收益較高，而地方債的收益下降幅度較國債為少。

非利息收入方面，四大內銀去年手續費及佣金淨收入（下稱手續費收入）均錄得按年跌幅，當中建行去年跌約9%至1049.28億元，為四大內銀中手續費收入跌幅最大。但受惠於其他非利息收入按年大升51%至553.41億元所帶動，建行整體非利息收入按年升5%至1602.69億元。

今年續加強負債成本管控

建行財務會計部總經理劉方根表示，該行去年手續費收入跌幅與同業保持一致，他提到手續費收入「邊際向好」，當中去年全年的跌幅較前三季跌幅，收窄0.9個百分點，而第四季按年跌幅為5%。他續指出，今年將續加強負債成本的管控，實現非利息收入的穩定。

不良貸款率減至1.34%

建行去年發放貸款及墊款淨額按年升8%，吸收存款按年升近4%，活期存款佔整體存款約為42%。生柳榮提到建行於2023年下半年起，加大對定存的管控及調整負債結構，去年於境內的定存及活期存款，分別按年增長5.4%及1.2%，與中國去年12月狹義貨幣（M1）及廣義貨幣（M2）增長趨勢相若。

另外，建行去年信用減值損失按年減少近12%至1207億元，不良貸款率按年減少0.03個百分點至1.34%。

明報記者