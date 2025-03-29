建行多賺0.9% 手續費佣金收入跌9% 今年淨息差收窄壓力料少於去年

在內地貸款市場報價利率（LPR）多次下調，以及存量房屋貸款利率亦見下降的大趨勢下，內銀淨息差均受壓。建行去年淨息差按年跌0.17厘至1.33厘，淨利息收入亦按年跌4%至5898.82億元。

建行首席財務官生柳榮昨日於業績會中表示，2020年以來存款利率下降，於一定程度上對冲了去年LPR減幅，以及存量房貸利率下調的影響，但考慮到內地今年將實行「適度寬鬆」貨幣政策，預計今年淨息差仍有一定的下行壓力，但下行幅度料少於去年。

整體非利息收入按年升5%

生柳榮提到，建行去年提高收益比較高的貸款及債券投資佔比，如加大地方債投資的力度，他解釋因其實際收益較高，而地方債的收益下降幅度較國債為少。

非利息收入方面，四大內銀去年手續費及佣金淨收入（下稱手續費收入）均錄得按年跌幅，當中建行去年跌約9%至1049.28億元，為四大內銀中手續費收入跌幅最大。但受惠於其他非利息收入按年大升51%至553.41億元所帶動，建行整體非利息收入按年升5%至1602.69億元。

今年續加強負債成本管控

建行財務會計部總經理劉方根表示，該行去年手續費收入跌幅與同業保持一致，他提到手續費收入「邊際向好」，當中去年全年的跌幅較前三季跌幅，收窄0.9個百分點，而第四季按年跌幅為5%。他續指出，今年將續加強負債成本的管控，實現非利息收入的穩定。

不良貸款率減至1.34%

建行去年發放貸款及墊款淨額按年升8%，吸收存款按年升近4%，活期存款佔整體存款約為42%。生柳榮提到建行於2023年下半年起，加大對定存的管控及調整負債結構，去年於境內的定存及活期存款，分別按年增長5.4%及1.2%，與中國去年12月狹義貨幣（M1）及廣義貨幣（M2）增長趨勢相若。

另外，建行去年信用減值損失按年減少近12%至1207億元，不良貸款率按年減少0.03個百分點至1.34%。

明報記者