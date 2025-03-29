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農行純利升4.7%高預期 料今年續有挑戰

【明報專訊】農業銀行（1288）公布，去年度純利2820.83億元（人民幣，下同），按年上升4.72%，高於市場預期的2773.92億元。作為主要收入來源的淨利息收入，按年上升1.56%至5806.92億元，淨利息收益率按年下跌0.18厘至1.42厘，好過市場預期的1.4厘。董事會秘書劉清表示，雖然經濟長期向好基本趨勢不變，不過今年外部環境不利影響加深，內地本地需求不足、風險隱患較多等情况仍然存在，銀行經營環境續有挑戰，預期今年該行淨息差將繼續承壓，與行業趨勢基本一致。

首兩月存貸款增長平穩

農行去年淨手續費及佣金收入755.67億元，按年下跌5.56%，營業收入7114.16億元，按年上升2.29%。撥備前利潤按年上升1.6%至4502.36億元，與淨利息收入均為四大行當中唯一按年上升。農行每股末期息派0.1255元，加上去年度首派的中期息，全年派息0.2419元，按年增派4.76%。行長王志恒表示，首兩個月存貸款增長平穩，有信心今年保持利潤持續增長。

內地近年持續下調貸息支持經濟，對銀行資產收益產生壓力，劉清指出，商業銀行淨息差是銀行讓利實體經濟、自身發展、商業可持續性等因素的綜合平衡結果，隨着經濟逐步回升向好，今年銀行淨息差可維持企穩。

資金成本方面，副行長林立表示，去年該行人民幣存款付息率1.56厘，下跌0.15厘，存款利率市場化機制持續完善，加上非銀行金融機構同業活期存款利率已納入自律管理機制，有利降低負債成本壓力，預期今年負債成本仍會有一定程度下降。

內房不良貸款率降至5.4%

去年農行信貸減值損失1308.4億元，按年少撥3.59%，亦有助加快純利增速。截至去年底，農行不良貸款率1.3%，按年跌0.03個百分點，副行長王志恒指出，企業貸款的不良率為1.58%，連續4年下降，當中房地產企業貸款不良率按年下跌0.02個百分點至5.4%。他預期，今年該行不良率貸款率，可維持在較同業為佳的水平。