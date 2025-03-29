工行盈利升0.5%增派息 全年淨息差跌

稱今年打造乾淨資產負債表

該行年內的非利息收入錄1487億元，跌1.8%。連同淨利息收入，總收入按年跌2.5%至7861.26億元。年內資產減值損失降至1266億元。去年底，客戶貸款及墊款總額28.7萬億元，按年增加8.8%，客戶存款34.8萬億元，亦升3.9%。整體不良貸款比率1.34%，降0.02個百分點。

對於今年度能否在營收及利潤雙雙實現增長，工行行長劉珺指出，在低息環境下，對擁有大資產負債表的銀行會構成壓力，工行已自行新的路徑，並開始在業務上體現出來，淨利潤已實現0.5%增長，國際化業務資產佔比雖只有2%至3%，但是佔全行收入達6%至7%。工行會加緊處理好高成本的負債項，透過收入增長推動正回報。工行現時更已經走到市場平均值之上。

執行董事兼副行長王景武補充，到去年年尾該行不良貸款率1.34%，下降兩個基點，已經為營運上提供安全保障，並見重點行業的資產質量改善。隨着內地落實房產融資協調機制，已改進相關行業的結構，正向好的態勢發展，年內的不良率只為4.99%，整體而言2025年資產質量穩定可控。

在資本規劃上，副行長段紅濤指出，他們會尋求資本消耗及補充上平衡。在業務上，該行則推動借貸多元化，當中對戰略性行業授出3萬億元貸款、科技行業也近2萬億元貸款。