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路透：長和擬分拆環球電訊資產赴英上市

【明報專訊】長和（0001）繼計劃出售大部分港口業務外，路透社引述消息人士稱，該集團已展開研究，計劃分拆坐擁超過4000萬名客戶的環球電訊資產到倫敦證券交易所上市。

發言人：不評論傳聞或揣測

報道引述消息人士稱，該集團在最近數周已經與小部分財務顧問就有關分拆計劃展開討論，而分拆方案或包括將持有長和在歐洲、香港和東南亞的電訊業務合併上市。長和發言人指出，不會就市場傳聞或揣測作出評論。

消息未有披露分拆是否涉及發行新股集資或售舊股套現，亦未有披露選擇倫敦上市原因。該集團旗下長江基建（1038）於去年8月19日在倫敦證券交易所作第二上市，但成交相對淡靜。長建在英國上市至今的日均成交額約4.67萬英鎊，折合約46.7萬港元，同期在本港上市股份的日均成交金額約1.4億元，反映英國交投表現相對薄弱。

長和的主要電訊資產為CK Hutchison Group Telecom（CKHGT），包括整合歐洲3集團在意大利、英國、瑞典、丹麥、奧地利及愛爾蘭等經營電訊業務。該集團曾於業績報告披露，將全面審視提升生產力，以及顯著降低營運及資本成本之方法與途徑，將於年內完成評估，並公布新目標。至於3英國尋求與Vodafone（沃達豐）合併的交易，則已於去年12月初獲英國競爭與市場管理局（CMA）正式批准，但要求雙方履行多項具有法律約束力的承諾，包括投資110億英鎊（約1089.24億港元）建設英國的5G網絡。

CKHGT去年收益883.7億元，增加2%，EBITDA約312.57億元，升7%，EBITDA佔集團比重25%屬最高。歐洲3集團於去年底活躍用戶數目4070萬名，增長1%。CKHGT亦持有和記電訊香港（0215）約66.09%股權，經營本港及澳門流動通訊業務。該集團同時投資越南及印尼電訊業務。