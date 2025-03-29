MPF全自由行擬新舊僱員分階段實施

昨天開始公眾諮詢一個月

積金局建議方案包括在今年5月1日或之後入職的新聘僱員，可選擇每年一次將現職僱主強制性供款的強積金權益，從僱主參與強積金計劃的供款帳戶，全數轉移至僱員自選強積金計劃的個人帳戶，方案與現時僱員自選安排（俗稱強積金「半自由行」）的設計相同。

每年可轉移僱主供款一次

至於5月1日前入職的現職僱員，考慮到僱主強積金供款權益仍有機會根據僱傭條例用作「對冲」5月1日前服務年資的遣散費或長期服務金，建議在強積金計劃下新設「僱主強制性供款專項帳戶」，讓現有僱員同樣可以選擇每年一次將僱主強積金供款權益，從僱主參與的強積金計劃下的供款帳戶，全數轉移至僱員自選強積金計劃下的專項帳戶。

積金局認為，此方案為現有僱員提供合適的「全自由行」轉移選擇的同時，亦能夠符合僱主「對冲」5月1日前服務年資的遣散費或長期服務金的運作需要。

由於兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，當中適用於現有僱員的方案可能需要較長籌備時間。為盡快實施「全自由行」，諮詢文件認為亦可考慮分階段實施「全自由行」方案。