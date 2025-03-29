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永旺去年蝕3.4億 預告今年難扭虧

標籤：經濟

【明報專訊】經營AEON超市百貨的永旺（0984）昨日公布截至去年底止全年業績，錄得虧損3.38億元，較2023年虧損1.89億元顯著擴大。每股虧損1.3003元，不派末期息。集團董事總經理長島武德在業績記者會表示，面對嚴峻的外部經營環境，預計集團難以在今年內扭虧為盈，冀未來兩至三年內改善香港分部業務的盈利表現。

擬今年港添4間Mono Mono店

期內集團收益按年跌6.9%至80.95億元。按地區劃分，香港業務收益按年減少9.5%至37.46億元，分部虧損擴大近一倍至2.88億元；中國內地業務收益按年下跌4.5%至43.49億元，分部虧損亦按年擴大440萬元至6590萬元。

永旺全年將斥資2.56億元開設新店及改裝現有店舖，長島武德強調，雖然去年香港實體店經營環境嚴峻，但旗下小型專門店Mono Mono的業務表現良好，廣受消費者歡迎，未來在港發展策略亦會以開設小型專門店為主。他透露，今年會在香港新開4間Mono Mono門店，並計劃在大灣區開設8間新店，包括在廣州、佛山、深圳等地開設獨立超級市場。

面對內地電商平台進軍香港市場，長島武德表示，集團將持續加大對自有電商平台的投入，加強數碼化轉型，並透過提供差異化商品吸引顧客。他亦表示，集團已在內地業務中應用人工智能（AI）技術，將視乎成效決定是否將AI技術應用於香港業務。