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美核心PCE物價升2.8% 高預期 長遠通脹預期32年高 道指曾跌逾500點

【明報專訊】特朗普政府掀動的關稅戰影響尚未顯現之際，美國2月關鍵通脹指標有所回升，而長遠通脹預期亦升至32年高位。與此同時，消費者支出再次低於預期，且消費者信心指標跌至逾兩年低位，令美國經濟面臨多重威脅。美聯儲首選通脹指標——剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在2月按月升0.4%，較1月上調0.1個百分點，是去年1月以來最大升幅；按年計算，升幅增至2.8%，無論按月或按年升幅，均高於經濟師預期。

市場對關稅及通脹等的擔憂，拖累美股三大指數早段續跌，道指跌逾500點，納指跌逾2%。用於對冲政治風險及通脹的黃金價格繼續破頂。期金昨晚升穿每盎司3100美元大關，現貨金升穿每盎司3086美元，兩者均刷新歷史高位。

美國2月整體PCE按月升幅維持在0.3%，按年升幅亦維持在2.5%，反映實現美聯儲2%通脹目標的「最後一哩」進展緩慢。經通脹調整的美國2月個人支出按月輕微增長0.1%，從1月的負增長復蘇，不過升幅仍然低於預期。值得注意的是，面對物價上漲，美國人2月減少對服務業的支出，當中包括外出用膳的開支，是3年來首次。

金價新高 期金升穿3100美元

Renaissance Macro美國經濟主管Neil Dutta指出，消費者對價格上漲有抵觸情緒，最終通脹會成為家庭預算的限制。同樣於昨晚公布的美國3月密歇根大學1年通脹預期終值升至5%，是2022年10月以來新高；5年期通脹預期終值向上修訂至4.1%，是32年來最高。

美消費信心逾兩年低

消費者上調通脹預期之際，特朗普的關稅政策，恐進一步加劇通脹壓力。激進貿易政策亦影響企業和消費者的信心。美國3月密歇根大學消費者信心指數終值向下修訂至57， 是2022年11月以來最低。

Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic指出，經濟下行風險正在出現，但隨着通脹上升，美聯儲將維持觀望態度。面對關稅政策的不確定性，美聯儲本月上調了美國通脹預期，並下調經濟增長及就業前景。今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）周四表示，關稅將無可避免推高通脹，至少短期內如是，因此在較長時間內保持利率穩定可能是適當之舉。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注美聯儲將在下次5月會議維持利率不變，6月至少減息1次的可能性達七成以上。今年底前減息3次或以上的概率接近六成，略高於數據公布前的五成以上水平。

（綜合報道）

[國際金融]