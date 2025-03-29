航運商ACL：倘向華製貨船徵費 或退出美市場

【明報專訊】經營跨大西洋航線的航運公司Atlantic Container Line（ACL）警告，特朗普政府考慮對停泊美國港口的中國建造貨船徵收額外港口費用的計劃，將促使其退出美國市場。ACL行政總裁阿博特（Andrew Abbott）預期，收費計劃對美國出口商和進口商的打擊，比任何國家嚴重，屆時ACL將無法經營，而航運費用亦可能推高至新冠疫情以來的高位，令全球供應鏈面臨失衡。
ACL是全球最古老的持續經營貨櫃航運公司，由意大利Grimaldi集團所有，是北美與北歐之間，唯一經營滾裝船（專門運載汽車、貨車等的貨船）的公司。倘ACL退出美國市場，美國本土製造商將失去唯一總部設在美國本土的北大西洋承運商。ACL主要將汽車、建築設備、農業設備、大型機械、飛機、機翼等巨型貨物，在歐美之間運送。
ACL表示，所有在美國製造的空巴機翼，都由ACL運往英國，倘ACL無法經營，就要另找散貨船。
美國貿易代表辦公室（USTR）本周就針對中國建造貨船徵收額外港口費用舉行聽證會，超過300個貿易團體及利益相關方警告特朗普政府，美國沒有能力打贏一場使航運公司陷入困境的經濟戰。根據USTR的數據，中國建造的貨運船舶，以噸位計算，由2000年佔全球貨船總交付量的5%左右，增至目前一半以上。
特朗普政府針對中國建造貨船的收費計劃，始於拜登政府時代。拜登政府1月下台前發表報告，聲稱中國造船業享有不公平的優勢，將允許美國政府向中國船舶徵收巨額停泊費。
對於中遠海運等中國營運商，每艘中國建造貨船每次停泊美國港口，可能被收取100萬美元的額外費用。至於採用中國建造貨船的非中國航運公司，每次停泊美國港口將被收取150萬美元額外費用。