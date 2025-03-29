航運商ACL：倘向華製貨船徵費 或退出美市場

ACL是全球最古老的持續經營貨櫃航運公司，由意大利Grimaldi集團所有，是北美與北歐之間，唯一經營滾裝船（專門運載汽車、貨車等的貨船）的公司。倘ACL退出美國市場，美國本土製造商將失去唯一總部設在美國本土的北大西洋承運商。ACL主要將汽車、建築設備、農業設備、大型機械、飛機、機翼等巨型貨物，在歐美之間運送。

CEO料運費升至爆疫後高位

ACL表示，所有在美國製造的空巴機翼，都由ACL運往英國，倘ACL無法經營，就要另找散貨船。

美國貿易代表辦公室（USTR）本周就針對中國建造貨船徵收額外港口費用舉行聽證會，超過300個貿易團體及利益相關方警告特朗普政府，美國沒有能力打贏一場使航運公司陷入困境的經濟戰。根據USTR的數據，中國建造的貨運船舶，以噸位計算，由2000年佔全球貨船總交付量的5%左右，增至目前一半以上。

特朗普政府針對中國建造貨船的收費計劃，始於拜登政府時代。拜登政府1月下台前發表報告，聲稱中國造船業享有不公平的優勢，將允許美國政府向中國船舶徵收巨額停泊費。

對於中遠海運等中國營運商，每艘中國建造貨船每次停泊美國港口，可能被收取100萬美元的額外費用。至於採用中國建造貨船的非中國航運公司，每次停泊美國港口將被收取150萬美元額外費用。

（綜合報道）

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