美股本月挫 標指納指恐兩年半最差 分析：經濟衰退風險增 料後市跌勢持續

明報記者 歐陽偉昉

道指上周五下跌1.69%，收報41,583點，月初以來累跌5.15%。納指20天線上周跌穿250天線（見圖），或顯示未來會有更多來自近月撈底投資者的止蝕沽壓。美國政府縮減開支或補助，拖累相關科技股下跌，國防部公布取消甲骨文（美：ORCL）人力資源軟件合約，股價跌3.37%，承包不少政府業務的人工智能公司Palantir（美：PLTR）亦跌4.71%。市場憂慮碳化矽晶片生產商Wolfspeed （美：WOLF）或未能取得上任政府承諾的7.5億美元補助，該行與銀行再融資談判未有成果，上周五急瀉51.86%，為歷來最大跌幅。

美政府減開支補助 拖跌相關科技股

過去兩年美股下跌均可吸引資金吸納，不過EPFR數據顯示，截至上周三（26日） 的一周內，美股股票基金淨流出203億美元，為今年最大規模，主要來自本地投資者。安柏環球金融首席投資總監雷志海認為，關稅等政策不明朗較大，令投資者短期不敢貿然撈貨，而且政策不明朗亦令企業難以預計未來數年業務情况，資本投資趨向謹慎，加上不少美國居民通過個人投資或退休金計劃投資美股，若美股持續調整，產生負財富效應將影響消費，進一步影響美國經濟。他又認為，現時美股下跌仍是資產價格技術回調，惟美國衰退風險上升，拖累企業盈利表現，屆時美股或出現跌幅多達三成的熊市，以現時標指年初以來下跌5.11%幅度，認為現時美股跌勢尚未完結。

前景較明確 歐股基金連續7周淨流入

市場擔心美國對等關稅規模或超出預期，歐洲股市上周五走弱，Stoxx 50指數下跌0.92%，全周跌1.7%。不過歐洲股市估值低於美股、歐央行減息前景亦較美國明確，吸引從美股流出的資金，EPFR數據顯示，歐洲股票基金當周錄31億美元淨流入，連續7周保持流入趨勢，法巴資產管理法國多元資產投資主管Fabien Benchetrit表示，會等待機會重新投入歐洲股市。