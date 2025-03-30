moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

特朗普：很快向進口藥品徵關稅

【明報專訊】繼鋼鋁、汽車後，美國總統特朗普在上周五表示，很快會向進口藥品徵收關稅，不過未有提及稅率，以及會否向救命藥物給予豁免，他稱稅率將足以讓製藥企業將產品帶到美國生產。美國將於周三（4月2日）公布對等關稅計劃，特朗普表示願意與其他國家進行談判以降低其稅率，惟預期在關稅開始徵收後，才會有協議達成。

三藩市儲聯行長：減息兩次信心減

美國提高關稅或影響通脹降溫進程，亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic上周一曾表示，通脹將非常不穩定，今年可能只會減息一次，少於聯儲局今季利率點陣圖預期的兩次。

三藩市聯儲銀行行長Mary Daly上周五表示，今年兩次降息是仍然合理的預測，不過近期通脹降溫進程停滯，令她對減息兩次的信心有所減少，現時勞動市場穩健、經濟仍在增長，當局有空間了解最終關稅方案的範圍、規模和時間，並評估對經濟的整體影響。

波士頓聯儲銀行行長Susan Collins認為，關稅似乎至少在短期內「不可避免地」推高通脹，即使通脹降溫進程持續，但時間或會較預期為遲，因此更長時間內保持利率穩定或是適宜之舉。雖然關稅驅動的通脹可能持續時間較短，但帶來的通脹壓力的持續時間可能會更長，具體取決於事態發展。

彭博經濟研究指出，美國周三起對進口汽車徵收25%關稅，或導致美國個人消費支出價格上升0.1個百分點，同時降低GDP增長0.2個百分點。2月消費者信心數據惡化，該行認為將對未來消費增長帶來壓力，聯儲局現時維持利率不變，今年下半年當局或有需要以更快地和更大幅度地減息。