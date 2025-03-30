馬斯克旗下xAI收購X 交易作價450億美元

馬斯克：xAI市值800億美元

馬斯克在X發文表示，扣除X的120億美元負債後，單計X的估值為330億美元。他指X有6億個活躍用戶，過去兩年已轉型為全球最具效率的公司之一，為未來的可擴展增長奠定了基礎。過去兩間公司已有合作，通過收購後將進一步融合兩者數據、模型、算力及人才，結合xAI的人工智能能力，與X的影響力，將釋放巨大潛力。

分析：交易為Grok提供獨特優勢

市場認為交易有利於整合系統，以及擁有資訊，為xAI旗下人工智能聊天機械人Grok提供獨特的優勢。同時投資X與xAI的Deepwater資產管理合伙人Gene Munster認為，交易相當合理，因為xAI有大腦，而X有分銷能力。在人工智能競爭上，xAI可以擁有其他公司無法存取的專有資料，並為Grok提供大量訓練數據，並允許xAI控制甚至切斷有關資料流向其他公司，從而比OpenAI獲得更多的競爭優勢。