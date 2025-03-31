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匯控：年半內專注執行新業務架構

【明報專訊】匯控（0005）今年初正式實施簡化後的四大業務架構（即香港、英國、企業及機構理財（CIB）及國際財富管理及卓越理財（IWPB）），及後續有業務調整，例如退出歐美併購和股票資本市場（ECM）、出售中東巴林零售業務等。行政總裁艾橋智表示，大部分落實新架構的決策會在今年上半年敲定，然後在未來12個至18個月專注執行，目標在2027年起通過簡化架構，每年可節省15億美元開支。他指出，財富管理市場持續增長，因此IWPB業務會通過投資以加快增長。財務總監郭佩瑛則表示，集團在香港有良好業務基礎，在財富管理人才招聘方面會是增長最快的市場。

艾橋智：IWPB業務透過投資谷增長

匯控今年初公布，中期內會從非策略業務調配15億美元，投放至具有競爭優勢和增值回報的市場。艾橋智表示，去年IWPB業務資本回報率高達16%，看好回報可繼續增長，因此將通過投資以達至最大的增長潛力，將投資於香港、新加坡、中國內地、印度、阿聯酋和英國市場。

郭佩瑛補充，財富管理為銀行提供手續費收入，在市場擁有競爭優勢，因此不希望投資不足，同時亦有監察新增客戶、資產管理總額增長等指標。

由兩大批發銀行業務合併的CIB業務有較多裁員、縮減業務消息，艾橋智指出，要提高CIB回報，同時會節省成本，相對減少高層職位，效率提升更主要來自減省重複的系統、程序和控制，同時亦會更積極管理風險加權，提高資本回收運用的效率，服務更多客戶。郭佩瑛表示，CIB業務將專注於手續費收入，在支付、外匯、貿易等交易銀行等具有優勢領域，會繼續投資以加快增長。

今年美料續減息 惟加息概率亦不低

生成式人工智能（Gen AI）近年發展迅速，艾橋智表示，應用時需要解決在顧及安全下大幅提高生產力、改善客戶服務，他指集團目前已有數百個AI應用例子，並已挑選其中5個應用作深入試驗，或會於全行應用。郭佩瑛則指出，AI等科技有助建立新產品，提升客戶體驗，但財富管理始終是「人的生意」，故會同步增聘客戶經理和投資AI。

美國持續上調關稅，增加今年利率不確定，艾橋智指出，利率前景與通脹高度相關，惟通脹難以預測。他認為今年聯儲局有較大可能減息1至3次，惟掉頭加息1次的概率亦不低，但較為肯定是預期美元利率不會再回到零息環境，因為過去經驗，零息環境會帶來太多負面影響。利率下調不利銀行淨利息收入，艾橋智預期，未來美息會在維持在3.5厘至5厘區間，在此範圍內對銀行盈利的影響可控。