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艾橋智：關稅不明朗 可助客改貿易路線供應鏈

【明報專訊】匯控行政總裁艾橋智表示，關稅對於環球貿易並非新事，但今次關稅變化有更大不確定，變化亦相當迅速，銀行要及時了解措施、並協助客戶調整業務模式挑戰較大。不過，全球貿易模式早已呈多元發展，已建立不同的成熟貿易路線，他指出，匯控在這些貿易路線皆能提供財務和支付方案，一旦客戶需要轉變貿易路線和供應鏈，該行所提供的服務和建議更顯價值。

提供融資支持客戶需求

環球貿易、支付和外匯業務收入皆為匯控淨手續費收入重要來源，艾橋智表示，即使關稅在短期內為環球貿易帶來阻礙，不過新的貿易路線和供應鏈也會出現，例如內地與東南亞雙向貿易明顯增加，不止是內地輸出貨品，東南亞也有向內地出口，亦見內地與墨西哥、印度與東南亞、亞洲與中東貿易亦有提升。他指出，該行過去持續幫助客戶了解不同貨品在各個貿易走廊的關稅要求，也有穩固的資產負債表支持客戶轉移供應鏈、發展新銷售市場的融資需要，有獨特優勢支持客戶需求。

匯控上周舉行第二屆環球投資峰會，艾橋智表示今年有4000名首席級企業高層出席，大部分來自海外，峰會期間有逾7000場企業與投資者單對單會面，即平均每小時約有100場，所見的業務連結令人驚訝，對香港作為國際金融中心的前景非常樂觀。另外，香港亦是環球財富管理中心，去年匯豐香港新增的80萬名個人客戶，有約三分之二來自內地，其餘來自海外，他認為香港、內地以至亞洲現時所見的機遇都是近年最佳。

稱堅持聯匯相當重要

近年港元利率隨美元高企，曾有意見提出將港元與美元脫鈎，不過艾橋智認為，「聯繫匯率是香港最重要的資產之一」，雖然最近兩年環境較困難，但認為堅持聯匯相當重要，他指出，不論順境或逆境，聯匯在港已存在42年，樂見監管當局再次確認沒有計劃改變聯匯。