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OSL擬申請港虛擬資產OTC牌 目標獲所有相關牌照 藉本地經驗拓海外

標籤：經濟

【明報專訊】JPEX事件後，本港監管機構開始探討完善虛擬資產的場外交易服務（OTC）監管，當局曾稱有意於今年就發牌制度諮詢，數字資產平台營運商OSL集團（0863）首席財務官黃冠文稱，集團靜待相關立法細節出台，若有相關牌照出台也會申請，目標是能持有本港所有虛擬資產相關牌照，並以在港營運經驗為基礎拓展海外市場。

明報記者 楊括 陳偉燊

上周OSL公布去年全年業績，其間轉賺4765.3萬元；持續經營業務收入近3.75億元創新高，按年升78.6%，但沒派息。黃冠文指出，集團在港發展已有一定成果，但目前業務仍處於快速增長期，故暫不派息。

去年4月首批6家加密貨幣現貨交易所交易基金（ETF）登陸港交所，其中4家OSL有份參與發行，黃冠文透露，相關資產管理規模（AUM）市佔率已近七成，未來將積極開發新客戶，目標包括資產管理、金融科技公司等機構客。

正開發支付金融相關產品

值得留意的是，OSL去年底宣布，將伙拍業內公司投資最高3000萬美元發展支付金融（「PayFi」、即Payment Finance，是基於區塊鏈及智慧合約技術，將支付功能與金融服務相結合的一種創新應用模式），黃冠文指出，團隊正開發相關產品，相信推出後有關客戶數目及收入均能有可觀增幅。

截至去年底，OSL員工人數為258人，按年大增1.08倍。黃冠文表示，公司在搶人才上「唔會慳」。而截至去年底，公司帳面上有6.214億元現金及4.66億元數字資產，相信可支援集團海外擴展等計劃。

擬攻東南亞中東歐洲

至於海外擴展，黃冠文相信未來兩年將是OSL海外擴張的重要年份，具體而言，集團將於東南亞、中東、歐洲三大市場申請牌照或收購當地公司，以在當地深入發展。

完成與CoinBest整合

在日本，OSL上月初完成收購當地虛擬貨幣交易所CoinBest。黃冠文透露，後續整合事宜已基本處理完畢，今年會重點發展當地業務。他續稱，OSL收購CoinBest後會重塑當地業務，並推出零售產品，並與當地金融科技公司合作，以吸引當地客戶。