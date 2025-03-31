李開復：中企或AI競爭中佔先機

稱美對華晶片禁令效果不大

美國近年實施不同禁令，以限制中國獲得先進晶片及發展AI，上月路透報道指出，美國將限制向中國出口訓練AI的必備品高頻寬記憶晶片（HBM）。李開復坦言，歷次禁售令確實讓中國企業購置晶片難度增加，但DeepSeek的故事已證明，低成本、較低性能的晶片也能訓練出優質模型，故美國對華晶片禁令實際作用「並不致命」。

此外，李開復又指出，DeepSeek為中國AI業界帶來「ChatGPT時刻」，且證明開源理念一定較閉源優勝，相信未來中國將有更多大模型跑出。

李開復近年籌組AI大模型研發企業零一萬物，為中國AI獨角獸「六小虎」之一，本月中該公司發布「萬智企業大模型一站式平台」，向企業客提供DeepSeek部署訂製解決方案。他認為，企業日常營運中完整發揮DeepSeek功能仍面臨挑戰，包括難以對接企業本身的數據庫等，冀零一萬物能填補有關空白。

李開復介紹，上述方案將搭載在一體機上提供予客戶，零一萬物則主要提供軟件方面的支援，相信能滿足企業客擔心商業機密外泄而偏好私有化部署的需求。他指出，零一萬物的訂製方案相較於原版DeepSeek更勝一籌，因公司會完善聯網搜索功能，提升其與DeepSeek深度思考功能配搭後的工作效率，並令大模型給予真實性更高、更切合用家需要的回應。不過，他並未披露上述方案的價格。