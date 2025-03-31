moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

李開復：中企或AI競爭中佔先機

標籤：經濟

【明報專訊】DeepSeek橫空出世令中國科技業界振奮，更推動港股科技股價值重估，人工智能（AI）專家、曾任Google全球副總裁的李開復指出，過去兩年間美國對中國晶片禁令效果不大，因AI行業正在大洗牌，轉變包括已從預訓練時間進入後訓練和推理時代，而中國企業恰恰擅長製造後訓練、推理晶片，或能在AI競爭中佔得先機。

稱美對華晶片禁令效果不大

美國近年實施不同禁令，以限制中國獲得先進晶片及發展AI，上月路透報道指出，美國將限制向中國出口訓練AI的必備品高頻寬記憶晶片（HBM）。李開復坦言，歷次禁售令確實讓中國企業購置晶片難度增加，但DeepSeek的故事已證明，低成本、較低性能的晶片也能訓練出優質模型，故美國對華晶片禁令實際作用「並不致命」。

此外，李開復又指出，DeepSeek為中國AI業界帶來「ChatGPT時刻」，且證明開源理念一定較閉源優勝，相信未來中國將有更多大模型跑出。

李開復近年籌組AI大模型研發企業零一萬物，為中國AI獨角獸「六小虎」之一，本月中該公司發布「萬智企業大模型一站式平台」，向企業客提供DeepSeek部署訂製解決方案。他認為，企業日常營運中完整發揮DeepSeek功能仍面臨挑戰，包括難以對接企業本身的數據庫等，冀零一萬物能填補有關空白。

李開復介紹，上述方案將搭載在一體機上提供予客戶，零一萬物則主要提供軟件方面的支援，相信能滿足企業客擔心商業機密外泄而偏好私有化部署的需求。他指出，零一萬物的訂製方案相較於原版DeepSeek更勝一籌，因公司會完善聯網搜索功能，提升其與DeepSeek深度思考功能配搭後的工作效率，並令大模型給予真實性更高、更切合用家需要的回應。不過，他並未披露上述方案的價格。