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袁國守：歐股今年有望跑出

【明報專訊】好些分析員近日以「蹺蹺板效應」來形容美股和港股關係，即一方升，另一方便跌，反之亦然，這趨勢會否持續至今年第二季，暫難說，且先看本周三（4月2日）美國向貿易伙伴徵收對等關稅有多辣。除了美股和港股，本港散戶較少留意的歐洲股市，今年首季表現突出，有基金公司認為，歐洲正在崛起，投資機會就在眼前，值得關注。

升了10多年的美股，已成為不少本地投資者的主戰場；港股方面，去年全年反撲近18%，扭轉連跌4年頹勢，加上踏入2025年以來，恒指走勢跑贏全球主要股市，故再次獲得股民芳心。不難估計，目前許多本港散戶的投資組合，同時持有美股和港股；至於歐洲股市，由於過往上落市為主，表現乏善可陳，且持有歐股要面對匯率風險，所以較少本地散戶談論。

德DAX以美元計 年初至今飈18%

不過，多了意見認為美股高處不勝寒，資金因而從美股流出，轉而流入歐洲股市，Euro Stoxx 50指數年初迄今升近9%，折算以美元計，更累漲近14%；德國DAX指數走勢更凌厲，年初至今累升近13%，以美元計，期內飈18%，鮮見的遠遠跑贏美股。眾所周知，多年來歐洲經濟增長緩慢，歐洲央行早前下調歐元區的經濟增長預測，預期今年增幅為0.9%，明年為1.2%，各被下調0.2個百分點。

然而，從投資角度出發，歐股前景並非如斯悲情，基金界亦普遍持樂觀看法。富達國際投資策略董事簡立恆指出，歐元區整體經濟表現仍然較弱，很多國家財政亦有所限制，且美國針對歐盟的關稅等不明朗因素持續，但歐洲股市已反映大部分相關利淡因素，未來市場期待或有更利好消息，例如俄烏戰事緩和、通脹壓力減少、央行持續減息等，這些因素都有可能支持歐洲股市。

施羅德投資上周更以「歐洲正在崛起：無懼錯失機會，機遇就在眼前」為題發表報告，該公司多元化資產增長及收益主管Remi Olu-Pitan表示，歐洲股市正經歷一場顯著的復蘇，2025年至今跑贏美股超過15%，創下2000年以來最大的差距；歐洲政府，尤其是德國，承諾針對國防及基礎建設採取大膽的財政措施，加上美國政治局勢不明朗等因素都帶動了歐洲股市的表現。

當然，投資者最關心的是：歐股升勢能否持續？Remi Olu-Pitan稱，隨着先前被低估的歐洲投資市場信心不斷增強，許多人都選擇「跟着錢走」(「follow the money」)；投資者對歐洲股市的興趣大增，雖然其估值仍低於美國，但感覺正開始面臨正面轉變。

施羅德：歐銀行股具吸引力

展望未來，她指出，2025年可能是歐洲投資市場取得突破的一年，當中銀行股現在看來尤其具吸引力，因受益於利潤率提高，並積極回購股份，以提高股東回報；此外，由於基礎建設支出的增加，以前被忽視的小型企業也將蓬勃發展，創造巨大增長潛力。Remi Olu-Pitan還指出，與歐洲信貸相比，高收益的歐洲股票看來是更好的投資選擇。

假如認同富達和施羅德的觀點，歐股當然值得加入個人投資組合中，但翻查市場上多隻國際股票基金的投資組合分配，歐洲股票比重只約佔15%至20%，散戶自行配置資產時，不妨以此作參考。

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[袁國守 投資心戰室]