《幫你格價》：日圓看升 「唱Yen」旅遊攻略

明報記者 劉敬華

目前市場普遍預期聯儲局將於年內再減息，同時日本央行有望於年內加息，隨着兩者息差拉近，也有機會推升日圓匯價。巴克萊研究團隊最新發表的外匯及新興市場宏觀策略季度展望報告指出，由於美國關稅政策對美股等風險資產構成壓力，短期內日圓匯價有進一步走強的空間，倘若美國經濟大幅放緩，促使聯儲局大幅減息，並使美股面臨更高的風險溢價，美元兌日圓匯價或會升至140日圓水平，而該公司目前預測今年第二季及第三季美元兌日圓匯價將達142日圓。

日圓匯價或趨升，若計劃於今年稍後時間遊日人士，或需考慮趁現階段日圓匯價仍處於相對較低水平，逐步兌換遊日旅費。至於在何處兌換，儘管找換店向來予人兌換率較銀行為吸引的印象，但一般而言於銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率，有機會較於找換店兌換外幣現鈔的匯率為低。對於計劃一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，即使分批兌換日圓金額亦不少，更應在兌換率上貨比三家。比較3月28日下午3時多間銀行的參考牌價，其中華僑銀行的每1日圓兌港元的電匯賣出價為0.0518，南商更達0.051793（見表1），便較同日不少找換店的現鈔賣出匯價主要介乎0.0519至0.052為低。

配合銀行兌換外幣優惠更划算

目前不少本港銀行的網上銀行服務，也可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，有助客戶於心水價兌換外幣。

如能配合銀行提供的兌換外幣優惠，將更為划算，如中銀香港的升學旅遊「兌」策現金賞，由即日起至今年6月30日，該行已選用「私人財富」、「中銀理財」、「智盈理財」或「自在理財」服務的個人銀行客戶於指定推廣期內，經手機銀行成功兌換指定外幣，並達到指定金額，可獲升學旅遊「兌」策現金賞，以今年4月份的推廣期為例，於該月兌換日圓累計金額達5萬港元至15萬港元以下等值，可獲現金賞2000日圓，而有關獎賞經該行核實無誤後，將於今年9月30日或之前以現金形式誌入合資格外匯客戶的外匯寶帳戶內。

然而，找換店予人兌換率較銀行吸引的印象亦非全屬誤解，因個別找換店的現鈔兌換價有可能較銀行電匯價吸引，是次比較的3月28日下午3時多間銀行及找換店參考牌價中，堅成找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0517，小女孩找換店的現鈔賣出價更低至0.05157（見表2）。

再者，若比較外幣現鈔賣出兌換價，找換店兌換現鈔的匯率較大機會較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較3月28日下午3時的永恒找換店及匯豐銀行的外幣現鈔賣出兌換參考牌價，永恒找換店的每1日圓兌港元現鈔賣出價為0.0519，匯豐的現鈔賣出價為0.05241。還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行為長，並且不需事先預約預留外幣現鈔。儘管目前部分銀行設外幣提款機，但提款機並不能如找換店般，就同一外幣提供多於一種現鈔面額選擇。如計劃於短期內快閃遊日，在匯價吸引、並於生活圈子附近的找換店直接兌換，亦屬省時之選。

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