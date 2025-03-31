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袁國守：美周三徵對等關稅受關注

【明報專訊】明天（4月1日）便踏入今年第二季，不少分析員預料港股4月份走勢偏淡，恒指於23,000至24,000點整固為主，原因之一是業績期接近尾聲，短期欠缺利好消息，加上先後有公司包括比亞迪（1211）、小米（1810）及蔚來（9866）配股抽水，難免影響投資者情緒。

再者，全球貿易戰愈演愈烈，年初迄今累升近17%的港股，於第二季回調機會頗高，就算再創年內新高，即升高於24,874點，相信要到今年第三至第四季才成事。

至於本周焦點，必定落在本周三（4月2日）美國向貿易伙伴徵收的對等關稅有多辣，且看特朗普將帶來的是「驚」還是「喜」。港股上周先行「迴避」，恒指全周累跌263點或1.11%，連跌3周，插804點或3.3%，上周五期指結算日跌152點，收報23,426點。

美股方面，市場看法相當分歧，好友認為，聯儲局態度已有所改變，現時擔心美國經濟放緩甚至衰退多於通脹升溫，故年內仍有機會減息半厘，有利股市。淡友則認為，特朗普重返白宮後，改革步伐過急，資金或有序撤離美股，因此近期調整並非建倉時機。孰是孰非？留待市場告訴各位。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]