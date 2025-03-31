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瑞銀亞洲：憧憬升勢重現 小米牛56418

【明報專訊】小米（1810）配股後股價一直反覆向下，已由近60元回落至50元邊。事實上小米進軍汽車市場後，股價亦因汽車增長勢頭強勁而高走，DeepSeek概念更令市場上不少資金加大配置，令小米股價進一步走強。折讓配股短時間內對股價造成一定壓力，不過觀乎小米配股主要為加速業務擴張，投入研發，或更有利未來業務發展和增長。大型股配股比較常見於大市氣氛好，以及股價處於相對高位的時候，如市况一直向好，配股本身折讓不大，相關股份不難重上配股前水平，不過近日大市走勢回軟，未見明顯升勢，變相短期內為小米股價添加壓力，投資者可留意大市會否重現升勢，從而帶動小米股價。如看好小米，可留意小米認購（14648），行使價68.15元，2026年3月到期，有效槓桿約3.5倍；或可留意小米牛證（56418），收回價47元，行使價46.6元，2025年8月到期，有效槓桿約10.2倍。

〔本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2025。版權所有。〕

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[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]