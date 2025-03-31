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陳永傑：減印花稅的威力

標籤：陳永傑

【明報專訊】新一份《財政預算案》宣布樓價400萬元或以下物業印花稅減至100元，加上股市暢旺，發展商全速推盤兼採取低價促銷策略，刺激購買力釋放。預算案發表後的短短28日，一手成交逾2200宗，涉及逾152億元，與預算案一個月前（1月26日至2月25日）約1159宗及100.9億元比較，急升90%及50%。

預算案後各大發展商狂推細價新盤搶客，至今一手成交逾2200宗，當中樓價1000萬元以下成交佔逾1991宗，比例達九成。100元印花稅效應下，樓價400萬元或以下成交多達400宗，較預算案前一個月急升七成，創近年新高。樓市氣氛向好，3月一手成交創5個月新高，料達2500宗，各大發展商亦正加緊部署下月的推盤策略，如備受矚目的西沙大型住宅項目，料掀起新一輪新盤戰。

二手情况又如何？雖然預算案至今僅一個月，二手數據未能反映過去一個月市况，但從過往數據大概也能推測，選取2024年1月1日至2025年2月28日全港二手私人住宅買賣合約登記量32,627宗，當中價值400萬元或以下的成交錄9788宗，比例為30%。放寬印花稅後，細價樓備受追捧，料2025年400萬元或以下比例將升至三成半水平。

過去幾年不少市民等待樓價下跌，已累積一定購買力。現在，這些購買力陸續釋放，預算案再出招救市，對樓市產生一石激起千層浪的作用。第二季仍有多個一手大型新盤密鑼緊鼓推售，相信發展商仍會以克制開價，市場亦憧憬美國今年有機會減息兩次，供平過租亦將更為明顯。於一手推動二手下，料成交量小陽春可延續至第二季。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]