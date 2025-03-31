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廖偉強：北水南下 經濟股樓全面受惠

標籤：廖偉強

【明報專訊】內地與香港經濟密切相關，雖然內地經濟仍未能全面復蘇，但推出措施的方向已很明確，就是需要持續激活樓市及股市，並大力提振經濟。這些措施不但對內地產生了很大作用，同時也為香港帶來明顯的商機。

內地有14億人口，單單大灣區就有8000萬人，為香港提供龐大的潛在經濟動能。舉例說，自從重新實施深圳居民來港「一簽多行」政策後，進入香港的旅客在今年首兩個月已多達840萬人次，按年增7%。這不僅增加香港的經濟消費力，也對各行各業產生連鎖效應，進而對樓市有一定幫助。另一方面，近年特區政府積極吸納人才，尤其是內地人才，這些人來港後，居住就是必然要處理的事，無論是租樓還是買樓，都會產生剛性需求，為樓市帶來新的動力。大量人口的湧入使得租務需求急劇增加，租金已連續兩年不斷飈升。與此同時，樓價在過去兩三年下跌大約三成，租金回報率上升，這使得買樓收租較定期存款更具吸引力，所以，當近月樓價開始有止跌回穩的勢頭，手上有資金的投資者選擇在這個時候入市，就錯不到哪裏。

其實，政府也在積極推動樓市復蘇。例如，2月底《財政預算案》宣布將繳付100元印花稅的物業樓價上限提高至400萬元，這不僅提升上車客及投資者的入市意欲，也推動換樓鏈的活躍。這些提振樓市舉措不僅能刺激市場的活力，也讓市民感受到市場氣氛確實轉好，進而增強入市信心。况且，內地人來港，適應了香港的生活後最終都會入市，換言之，這些購買力將可以源源不絕走入市場，大量由租轉買的個案持續不斷出現，樓價能回穩，甚至回升是必然會出現的事。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]