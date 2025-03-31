布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」

據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，新政實施後27日（2月26日至3月24日）全港新盤成交量達2194宗，較新政前27日（1月30日至2月25日）的1108宗，增98%，近乎翻倍。至於成交金額由發表前27日的93.9億元，躍升至發表後27日約153.5億元，增幅達63.5%，出現「價量齊升」的旺市局面。若以不同金額劃分，財案發表後27日一手成交量超過一半為400萬至600萬元，共錄1121宗，佔約51.1%；至於最受市場關注的受惠放寬印花稅、400萬元或以下一手成交，財案發表後27日亦錄得約399宗，佔比約18%，按月急升逾六成，反映政策精準刺激市場最敏感的中細價樓板塊。

值得注意的是，雖然成交量顯著回升，但樓價暫時仍然疲軟。最新美聯樓價指數報126.28點，連跌4周見逾8年半新低。此現象主因發展商採取「求量價」策略，以貼市價推盤，暫時壓抑了樓價反彈動能。

雖然美國總統特朗普持續在關稅議題上大做文章，不排除短期內環球經濟情况，以及樓價仍可能持續波動，但利好樓市因素持續湧現，樓價進一步大跌空間有限。現時市場已經滿佈「春意」，隨着樓市成交量已先行回暖，相信樓價有望逐步跟上，樓市整體回勇指日可待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]