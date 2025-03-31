moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：「減辣」滿月 樓市「春意濃」

標籤：布少明

【明報專訊】自《財政預算案》2月底公布將400萬元樓價以下物業印花稅降至100元以來，這項被市場稱為「減辣」政策已實施滿月。新政猶如春風拂過樓市，令新盤市場交投升溫，特別是在細價新盤市場掀起一波成交熱潮。配合港股持續攀升帶來的財富效應，帶動樓市氛圍，發展商順勢推盤，令一手市場呈現「價量齊升」的旺市格局。

據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，新政實施後27日（2月26日至3月24日）全港新盤成交量達2194宗，較新政前27日（1月30日至2月25日）的1108宗，增98%，近乎翻倍。至於成交金額由發表前27日的93.9億元，躍升至發表後27日約153.5億元，增幅達63.5%，出現「價量齊升」的旺市局面。若以不同金額劃分，財案發表後27日一手成交量超過一半為400萬至600萬元，共錄1121宗，佔約51.1%；至於最受市場關注的受惠放寬印花稅、400萬元或以下一手成交，財案發表後27日亦錄得約399宗，佔比約18%，按月急升逾六成，反映政策精準刺激市場最敏感的中細價樓板塊。

值得注意的是，雖然成交量顯著回升，但樓價暫時仍然疲軟。最新美聯樓價指數報126.28點，連跌4周見逾8年半新低。此現象主因發展商採取「求量價」策略，以貼市價推盤，暫時壓抑了樓價反彈動能。

雖然美國總統特朗普持續在關稅議題上大做文章，不排除短期內環球經濟情况，以及樓價仍可能持續波動，但利好樓市因素持續湧現，樓價進一步大跌空間有限。現時市場已經滿佈「春意」，隨着樓市成交量已先行回暖，相信樓價有望逐步跟上，樓市整體回勇指日可待。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]