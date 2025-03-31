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王品弟：中小型樓續看俏

標籤：王品弟

【明報專訊】差餉物業估價署最新數據顯示，私人住宅售價指數，2月報284.7點，按月跌約0.87%，連跌3個月，為自2016年7月281.7點後逾8年半新低；租金方面，在租務淡季下，私人住宅的租金卻逆行上，差餉物業估價署2月私樓的租金指數報193.5點，按月升約0.31%，連升3個月。

自預算案放寬細價樓印花稅後，樓市交投增加，市場氣氛回暖，「小陽春」先在新盤市場出現，二手亦呈「接力」之勢。據土地註冊處資料顯示，3月截至26日二手住宅（包括私人住宅及公營房屋）錄2835宗註冊，按月增23.3%。另據本行資料研究部綜合本行前線分行所錄得的數字顯示，近4周（2月24日至3月23日）二十大屋苑共錄186宗成交，即平均每周約47宗成交，較今年《財政預算案》前（1月5日至2月23日）平均每周約30宗成交高出逾56%。

租金市場方面，受惠於本港積極吸納海外及內地專才的政策，對住宅租賃市場形成住屋需求。

其次，隨着疫情後復常，不少企業恢復招聘，外籍和內地專才來港工作，加上內地學生來港升學，將為本港帶來新一輪的租務需求，預期租務旺季將於下季重臨，料部分內地生將提早來港租賃物業，屆時帶動租金上升。

筆者認為，在利好因素帶動下，買家對樓市的信心持續增強，預計物業交投量將穩步上升，樓價有望企穩並溫和反彈。若年內息口進一步下調，將有效降低買家及投資者的入市成本。

此外，《財政預算案》將400萬元或以下物業的印花稅大幅調降至100元，刺激中小型住宅的交投活動，為樓市小陽春提供延續的動力。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]