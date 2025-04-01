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港股首季漲15% 跑贏全球主要股市 美加關稅前 單日跌307點守23000

標籤：經濟

【明報專訊】美國新一輪關稅措施公布前港股續調整，作為美聯儲局通脹指標的2月核心PCE物價指數高於預期，加上總統特朗普聲言可能擴大對等關稅至全球，加深市場對美通脹以至滯脹憂慮。亞洲股市於季結日隨美股外圍跌勢而全線下瀉，日、韓及台股大跌3%至4%，港股恒指亦最多跌逾400點，收市險守23,000點。 惟首季「埋單」計，恒指仍漲一成半，跑贏全球主要股市。

明報記者

恒指昨低開219點，其後走勢向下，午後曾跌最多423點，低見23,002點，收報23,119點，跌307點，是3月4日後收市新低。國企指數跌1%，報8516點，見逾3周低位；科技指數跌2%，報5394點。

全月計，恒指及國指連升4個月，科指則下跌。第一季計，三大指數均上升，國指累升16.8%，科指升20%；恒指就大升3059點或15.3%，跑贏英、美、歐、日、韓、台等全球主要股市，只有德股DAX指數計及歐元升值，以美元計升逾16%略勝恒指。亞洲主要股市中以日股表現最差，首季跌逾一成（見表1）。

騰訊失守500元 比亞迪跌穿400元

大市昨日成交增加12%至2573億元，為近一周最多。北水淨流入則減少64%至29.1億元，是3月24日後最少；北水淨賣出最多是盈富基金（2800），淨沽達47.6億元。

重磅科技股全線試穿大位，騰訊（0700）跌穿500元，收報497元，下跌2.5%；比亞迪（1211）穿400元關，收報392.8元，跌3.4%；小米（1810）再失守50元關，收報49.2元，跌3.6%。美團（3690）、阿里（9988）及京東（9618）亦跌逾2%。

財政部落實向國有大型銀行的注資計劃，內銀股普遍上漲。建行（0939）、中行（3988）升逾2%；工行（1398）升近1%；惟農行（1288）跌0.4%。市監局上周五證實調查長和（0001）出售全球碼頭交易，股價曾跌最多4.65%，收市跌3%。

阿里首季漲55%冠藍籌 金沙跌25%

首季市場熱炒DeepSeek帶來中資科技股重新估值，阿里漲逾五成半為首季表現最佳藍籌，金沙（1928）則跌25.4%，為首季表現最差藍籌（見表2）。根據AI分析平台aitools.xyz報告指出，DeepSeek已經成為全球增長最快的AI工具，於今年2月的訪問量達到5.25億次，超過ChatGPT的5億次。

獨立股評人郭思治表示，投資者目前聚焦美國本周三（4月2日）的「關稅日」，擔心特朗普關稅政策將對市場產生重大衝擊，加上擔憂長和賣港口事件或有後遺症，市場避險需求增，資金不敢貿然入市，預期港股4月會反覆試底，恒指或下試22,500點，籲投資者不要急於「撈底」。