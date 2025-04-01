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瑞銀：近期頻配股不代表港股估值見頂

標籤：經濟

【明報專訊】不足一個月內有3家中資汽車股配股集資，部分車股於集資後股價續尋底。不過，瑞銀認為近期配股抽水潮，不代表港股估值已見頂。

車股集資後續尋底 蔚來跌穿配股價

蔚來（9866）上周以每股29.46元，配股集資約40.3億元。蔚來昨再跌近半成，收報28.95元，跌穿配股價。小米（1810）早前以「先舊後新」方式配售股份集資，配股價53.25元，集資額達426億元。小米昨失守50元關，收報49.2元，接貨者帳面蝕逾7%。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪表示，近期大市值公司融資活動增加，但上季度公布的股權融資僅相當於香港市值的0.3%，仍遠低於2015及2021年佔市值約1%的歷史水平，因此認為近期的股權融資行為並不代表估值已見頂。王宗豪續指出，股權融資後科技、工業、銀行、能源及材料領域的公司於未來一年通常跑贏同業，因為增量資金可能預示着未來盈利增長會更好。而股權融資後的汽車和互聯網公司的歷史表現不一，他表示或因樣本量較小有關。

另外，比亞迪在微博宣布，針對王朝網部分車型非智駕版本，推出限時「一口價」活動，其中，宋L DM-i非智駕版官方起售價降1.6萬元至11.98萬元（人民幣，下同）；秦L DM-i非智駕版官方起售價降1萬元至8.98萬元。董事長王傳福指出，普及高階智駕，比亞迪說到做到。