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美麗華股東否決向恒地購香檳大廈

標籤：經濟

【明報專訊】恒地（0012）公布，集團擬向美麗華酒店（0071）出售原址為香檳大廈的九龍金巴利道16號的地段及將於該地段上建造的新酒店的決議案，在美麗華酒店昨日舉行股東特別大會上有53.81%的反對票而未能獲得通過，贊成票則有46.19%。由於完成交易的先決條件未能滿足，該交易將不會繼續並將失去效力。該結果不會對集團的營運構成任何重要影響。

在今年1月中，美麗華酒店公布，與恒地訂立買賣協議，向恒地收購毗鄰其正營運中的The Mira Hong Kong酒店後的尖沙嘴金巴利道16號權益，作價31.2億元。由於美麗華在原先項目應佔一成業權，涉代價1.9億元部分被收回，因此實際應付代價為29.3億元。交易作價剛好為物業估值，而根據交易相關股東特別大會通函資料，持有該物業公司在2022、2023年及2024年分別錄得1.12億元、5.34億元及6.95億元虧損，主要由於物業公允值減值。

恒地：按已批圖則重建新酒店

恒地指出，集團將按既定計劃繼續拆卸該物業上之現有建築物，及按已經批准之建築圖則將該物業重新發展為一座新酒店，即樓高23層酒店，附設商舖並坐落於兩層地庫上的綜合項目，總樓面面積約137,885平方呎，包含99間酒店客房、店舖、餐廳、 宴會廳、約21個私家車車位及約兩個電單車車位；並將會與美麗華集團就該新酒店探索進一步的新機遇。