萬科轉蝕495億 料流動性壓力增

今年面臨債務集中兌付

集團解釋，轉蝕的原因包括開發業務結算規模和毛利率顯著下降；新增計提了信用減值和存貨跌價準備；部分非主業財務投資出現虧損；以及為更快回籠資金，公司對資產交易和股權處置都採取更加堅決的行動，部分交易價格低於帳面值。同時2025年集團將面臨公開債務的集中兌付，流動性壓力進一步加大。

去年營業收入為3431.76億元，按年跌26.32%，經營活動產生的現金流量淨額為37.99億元，按年跌2.87%。去年的營業收入中，來自房地產開發及相關資產經營業務的營業收入為3010.3億元，佔比 87.7%；來自物業服務的營業收入為331.3億元，佔比 9.7%。扣除稅金及附加稅費前，房地產開發及相關資產經營業務的毛利率為7.2%，較2023年下降7.4個百分點，其中開發業務結算毛利率為6.9%；物業服務毛利率13.21%，較2023年下降1.75個百分點。