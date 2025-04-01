港2月零售貨值跌13% 遠遜預期 謝邱安儀：料3月及4月跌幅收窄或微升

明報記者 邱潤青

謝邱安儀指出，在去年2月農曆新年高基數效應下，加上本地居民持續外遊及入境旅客消費模式轉變，今年2月各零售分項普遍錄得按年下跌（見表）。其中汽車及汽車零件銷貨值按年大挫49.9%，為跌幅最大分項；家具及固定裝置銷貨值亦錄得下跌25.6%。新鮮蔬果、酒類飲品及煙草銷貨值則分別按年增長10.4%及20.6%。

謝太：首兩月合計延續去年跌勢

至於今年3月零售表現，謝邱安儀稱，去年復活節較今年提早來臨帶來低基數影響、商家加大促銷推廣力度及多場盛事活動帶動旅客人流增長，令低單價商品受惠。協會五成受訪會員認為3月生意按年持平或微升，她形容已較之前錄得較大改善；其中便利店、化妝品、超市均有單位數升幅。料3月及4月在低基數影響下，零售額跌幅將按年收窄或微升。但她强調，低迷的零售市場環境仍會在較長一段時間內持續。

對於近期內地電商平台加速攻港，謝邱安儀表示，確實會影響本港零售業，但無法阻止。由於境外零售商不會受到本地條例規管，成本相對較低，售價相較本地零售商更有競爭力。業界希望同政府探討如何把關此類電商平台商品質素，以及如何降低本地零售商成本以增強競爭力。她又指出，協會會員表示現時續約仍有商議減租空間。

分析：多項盛事或帶動旅客消費

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒分析，今年2月主要類別銷售值均錄得跌幅。撇除2020年疫情爆發初期，首兩個月零售業表現是9年來最差開局，反映出整體消費氣氛仍然疲弱，開放深圳居民一簽多行效果亦有限。

他續稱，港人北上消費及內地旅客消費模式轉變，中長線續影響行業發展；但隨着啓德體育園落成，將陸續舉行多項盛事，或有助帶動旅客及消費。預計今年零售銷售表現或大致持平。