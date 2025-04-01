moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大酒店去年轉蝕9.4億 不派息

【明報專訊】經營半島酒店的大酒店（0045）公布去年全年業績，雖然集團去年各地區半島酒店出租率均錄得按季上升（見表），但集團全年仍由盈轉虧、轉蝕9.43億元，當中包括物業重估虧損5.69億元，以及來自仰光半島酒店的減值撥備1.58億元。大酒店亦宣布不派末期息，全年不派息，2023年度大酒店有盈利1.46億元，當年全年派末期股息0.08元。

物業重估虧損5.7億

大酒店去年綜合收入按年升27%至102.9億元，當中包括出售7套倫敦半島住宅公寓所錄得收入34.52億元。而作為集團主要經常收入來源的香港半島酒店，去年收入按年升3%至10.7億元，出租率按年升6個百分點至49%，但平均房租按年跌5%。集團指樂見香港旅遊業整體氣氛漸好轉，又指傳統長途歐美旅亦重臨香港。至於香港市民興起北上，持續對本港餐飲業造成負面影響，但預期今年前景樂觀。

港半島酒店出租率升至49%

大酒店去年淨融資費用按年大增1.57倍至7.54億元，集團解釋倫敦半島酒店於2023年9月開業，因而不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，令淨融資費用上升。

大酒店指出中短期目標是穩定新酒店的財務業績、減少借貸，以及提升收入和盈利能力，又表示去年底淨債務與總資產比率亦下降3個百分點至23%，公司銳意降低負債率，隨着業務恢復至正常水平，以及售出的倫敦住宅公寓陸續交付，預期來年負債率可再降低。另外，大酒店計劃進一步於中國內地及日本，開設新精品店和臨時概念店。