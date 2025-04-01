大酒店去年轉蝕9.4億 不派息

物業重估虧損5.7億

大酒店去年綜合收入按年升27%至102.9億元，當中包括出售7套倫敦半島住宅公寓所錄得收入34.52億元。而作為集團主要經常收入來源的香港半島酒店，去年收入按年升3%至10.7億元，出租率按年升6個百分點至49%，但平均房租按年跌5%。集團指樂見香港旅遊業整體氣氛漸好轉，又指傳統長途歐美旅亦重臨香港。至於香港市民興起北上，持續對本港餐飲業造成負面影響，但預期今年前景樂觀。

港半島酒店出租率升至49%

大酒店去年淨融資費用按年大增1.57倍至7.54億元，集團解釋倫敦半島酒店於2023年9月開業，因而不再資本化有關該酒店項目的借貸利息，令淨融資費用上升。

大酒店指出中短期目標是穩定新酒店的財務業績、減少借貸，以及提升收入和盈利能力，又表示去年底淨債務與總資產比率亦下降3個百分點至23%，公司銳意降低負債率，隨着業務恢復至正常水平，以及售出的倫敦住宅公寓陸續交付，預期來年負債率可再降低。另外，大酒店計劃進一步於中國內地及日本，開設新精品店和臨時概念店。