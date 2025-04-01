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內地製造業PMI報50.5 略勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，3月製造業採購經理指數（PMI）按月升0.3至50.5，略勝市場預期的50.4，為去年3月後新高；非製造業商務活動指數按月增0.4至50.8，高於預期的50.6。統計局表示，3月春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快。

生產新訂單兩指數按月升

從製造業PMI分項指數看，生產指數和新訂單指數分別按月升0.1及0.7，至52.6及51.8，其中鐵路、船舶、航空航天設備及電子設備行業兩指數超過55。不過，木材加工、石油煤炭等行業兩指數均處於收縮區間，反映供需仍不足。同時，從業人員指數按月跌0.4至48.2，顯示勞動市場仍面臨挑戰。

受近期大宗商品價格下降、國內有效需求偏弱等因素影響，3月原材料購進價格指數與出廠價格指數為49.8及47.9，按月降1和0.6。新出口訂單按月升0.4至49，創去年4月後新高，但仍處於收縮區間。企業規模來看，小型企業PMI回升3.3至49.6，中型企業升0.7至49.9，惟大型企業PMI下降1.3至51.2。

非製造業商務活動指數中，服務業按月升0.3至50.3，建築業因受氣候轉暖，各地建設工程加速推進等因素影響，增0.7至53.4。

東方金誠報告指出，2月起美國對華輸美商品連續大幅加徵關稅後，4月相關衝擊或較明顯體現，加上國內房地產市場止跌回穩基礎有待進一步穩固，不排除4月製造業PMI指數再跌落收縮區。