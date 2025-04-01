moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中石油：油價料70至75美元上落

標籤：經濟

【明報專訊】國際油價走勢近期受到全球憂慮經濟衰退而回軟，中石油（0857）董事長戴厚良昨午在業績發布會上表示，美國產油大部分自用為主，市場亦有來自中國、印度等新興國家的需求，有原油供應作貿易則來自中東、亞太及其他地區，目前全球油、氣大抵供求平衡，料每桶油價處於70至75美元上落。

密切關注關稅政策 降採購成本

美國持續對各國加徵關稅，財務總監及公司秘書王華指出，中國對從美國進口原油及天然氣已分別加徵10%及15%關稅，集團會在亞洲、歐洲及美洲約20個國家進口50種原油，來源多樣。至於是否影響進口結構，他說集團會以滿足加工、需求、運輸成本、從中選擇性價比優的產品，並持續密切關注關稅的政策，降低採購成本。

副總裁何江川稱，2025年集團已在鄂爾多斯、塔里木、四川及準噶爾等4個盆地錄得六大發現及10個項目，油氣接替率大於1，處於最好成果水平。集團擬爭取未來5年接替率達到1。執董及總裁黃永章稱，集團正大力推進新能源和油氣融合發展策略，並發展多能互補體系。

至於在新材料業務方面，副總裁李汝新稱，集團已經連續3年增加產量50%，至去年年產量已增至超過200萬噸，並繼續佈局推出其他新材料，冀帶來穩定回報予股東。王華補充，集團在市值管理方面會持續關注，過去4年股價保持上升，並且已於3月28日董事會通過回購A股及H股。