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華為全年收入增22% 錄8621億 歷來次高

【明報專訊】隨着核心的電訊設備業務及中國手機業務增長加快，華為在2024年的全球銷售收入按年增長22.4%至8621億元（人民幣，下同），僅次於2020年的8914億元，是歷來第二高。儘管收入大幅增長，利潤卻有所收窄。由於研發開支按年增長9%，加上前一年的利潤受到榮耀手機業務出售所提振，令華為2024年淨利潤按年減少28%至626億元。

淨利潤按年減28%

華為正調整業務，以應對美國的制裁。華為去年研發支出達1797億元，相當於收入的20.8%，高於2023年的1647億元研發支出。隨着手機業務復蘇，華為的消費者業務（包括智能手機及其他數碼產品）去年收入達3390億元，增長38%。華為智能汽車解決方案去年收入更增長逾4.5倍至264億元。華為正爭取在AI數據中心、雲端運算及汽車技術等領域實現業務多元化。

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，為提升衛星通訊能力，蘋果（美：AAPL）與馬斯克旗下SpaceX爭奪有限的頻譜資源，引起馬斯克憤怒。消息稱，SpaceX已推動聯邦監管機構，阻止一項由蘋果資助的衛星擴展計劃。

知情人士稱，此前SpaceX與其合作伙伴T-Mobile，尋求與蘋果合作，在iPhone提供「星鏈」（Starlink）服務。幾家公司進行了緊張的談判，終達成一項協議，允許SpaceX和T-Mobile於今夏推出的衛星手機服務，在較新款的iPhone顯示。雖然SpaceX與蘋果就iPhone直接連接SpaceX衛星進行談判，但未達成任何協議。蘋果本身也大力投資衛星通訊，以便用戶在無線信號無法覆蓋的地方保持連接。

（綜合報道）

[國際金融]