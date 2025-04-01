黃雯怡：心動虧轉盈 趁回吐吸

心動公司（2400）作為「遊戲+平台」雙驅動公司，去年實現營業收入50.12億元，同比增長48%，歸母淨利潤8.12億元，大幅扭虧為盈。公司的遊戲收入同比增長64%至34.34億元，遊戲業務毛利率提升至63%。TapTap收入15.78億元，同比增長21.6%，毛利率維持在約84%。公司首次派息，每股派息0.4港元。

遊戲方面，《出發吧麥芬》、《鈴蘭之劍》、《心動小鎮》在中國境內受到歡迎，並在去年下半年進入多個海外市場，預計流水可保持穩定。《心動小鎮》國際服及儲備新遊戲推出，預計可貢獻業績增量。目前在研項目包括《伊瑟‧重啟日》（2025年中有望上線）及《仙境傳說RO2》等。

TapTap月活躍用戶（MAU）同比增長23%至4405萬，全年實現收入15.8億元，主要受惠於自研新遊戲發行及營銷活動增加。公司目前已在TapTap加入AI問答模塊，接入DeepSeek深度搜索功能，預計AI工具應用有望推動TapTap用戶增長和商業化進程。

心動公司當前市盈率約18倍，若新遊戲表現符合市場預期，股價有望進一步上升，可趁回吐吸納，暫上望36港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]