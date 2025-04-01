Laservall總部設於香港，並於中國內地、韓國、越南、新加坡及印度設有子公司或辦事處，為全球生產企業（包括半導體、電子及汽車等行業）提供高精度激光及人工智能先導的自動化系統，如微激光噴射焊接、切割、打標設備等，服務全球多個主要客戶，包括三星、LG、Tesla、比亞迪，以及多個主要生產商如富士康、舜宇光學、立訊精密和歐菲光。

全面支援策略產業 壯大香港創科生態圈

香港特別行政區政府致力推動新型工業化發展，並以「產業為導向」發展策略推動多元經濟發展，向策略產業提供包括「新型工業加速計劃」（NIAS）、「新型工業化資助計劃」（NIFS）和即將推出的「製造及生產線『升』級支援先導計劃（Manufacturing+）」等提供全面支援。此外，政府代表團更積極接觸高潛力公司，探索香港在新型工業化發展的各項機遇，並於2024年8月曾到訪Laservall位於韓國的智能研發及生產中心，向Laservall介紹各項支援，強化香港與韓國在生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等策略產業領域的創新科技合作。

創新科技及工業局局長孫東教授致辭時表示，Laservall計劃未來五年投資三億元，不僅反映對創科的重視和投入，更展現出對香港創科產業的堅定信心。「Laservall在科技園擴展業務完美示範如何利用香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的獨特角色，進一步鞏固在全球市場中的領先地位。展望未來，相信會有更多本地企業如Laservall般，進軍國際創科舞台，向世界展示香港科研力量的豐碩成果。」

加碼三億 實現全球先進製造

Laservall首席執行長Andrew Kim稱，香港作為全球領先的金融中心，政府提供多項支援，包括人才引進、稅務優惠及融資政策等，有利企業持續成長，而科技園公司則擁有蓬勃的創新科技生態圈，有助業界交流合作，開拓更多商機。「高精度激光技術在相機模組中的應用已成為行業趨勢。香港憑藉其獨特優勢，背靠祖國並聯通全球，加上創科生態圈的各種利好，以及特區政府與科技園在新型工業化發展方面的支持，使我們對在香港擴大投資充滿信心，為Laservall開創全球業務的新里程奠定堅實基礎。」

Laservall董事長James Kang指出，公司計劃於2026年將科研團隊規模擴大一倍、2028年前增至六倍，以鞏固香港作為公司科研總部的地位，並正探討在港設立先進製造基地的可行性。「我們將繼續積極投放資源於科技研發，為全球客戶提供客製化的創新解決方案。這項投資將幫助我們發展以人工智能驅動的自動化生產流程、推動實時故障排除以及提升效率。」

搭建創科橋梁 助港企邁向全球

科技園公司致力打造蓬勃的創科生態圈，園內有270間從事微電子相關的企業，穩步站在微電子發展的前沿地位。為支援先進製造業的產品研發至生產的進程，科技園公司提供多項基建設施，包括位於元朗創新園的微電子中心（MEC），硬件實驗室、感測器實驗室和異構系統整合實驗室（HI LAB）等專門設施。香港科技園公司行政總裁黃克強表示：Laservall的投資和業務增長，充分展示香港為前沿創新科技提供全面及穩固的基礎。「作為智能激光技術領域的全球領導者，Laservall將繼續致力發展該領域的科研，並鞏固香港在微電子和先進製造產業樞紐地位。這一里程碑不僅印證Laservall的成就，更進一步奠定香港在引領新型工業化及創新未來的國際領導地位。」

Info: HKSTP