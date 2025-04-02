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港股升87點 小米逆市跌入「技術熊市」 美關稅內容公布前 北水淨買近200億

標籤：經濟

【明報專訊】市場靜待美國總統特朗普公布對等關稅內容，環球股市於周一全線下瀉後昨反彈，港股第二季開局，恒指亦最多升逾300點，惟收市升幅收窄至不足90點。大市成交略減至2500億元，惟北水流入增加逾5倍至近200億元 ，創近3周高。

明報記者

恒指高開97點，3月財新中國製造業採購經理指數（PMI）好過預期，恒指升幅擴大，最多升337點，高見23,456點，午後升幅大幅收窄，收市僅升87點，報23,206點。國指升0.2%，報8537點；科指連續3日高開低走，收市僅升0.2%，報5407點。

小米4日跌14% 高位回落兩成

大市成交減少2.7%至2502億元。北水淨流入增加5.8倍至198.6億元，是3月12日後最多；淨買入最多是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），金額分別達82.9億元及27.8億元。兩隻指數ETF全日成交亦分別增至243.5億元及至164.9億元。

小米（1810）是恒指昨日升市的最大絆腳石。內地警方調查小米SU7交通事故，小米曾跌最多6.3%，收市跌5.5%，報46.5元，是2月17日後收市新低，為表現最差藍籌（詳見A14版）。單一股份已拖低恒指約46點，成交金額居首達280.8億元。小米已連跌4日，累計跌7.45元或13.8%。小米從3月19日收市高位回落兩成，剛好觸及「技術熊市」界線。

醫藥股普遍上漲，石藥（1093）急升10.9%，為表現最好藍籌；中國生物製藥（1177）彈升2.9%；老鋪黃金（6181） 績後飈近兩成，收報868元。

67企未公布全年業績須停牌

另外，3月31日是上市公司刊發截至2024年12月31日止年度業績的最後限期。港交所（0388）表示，在財政年度截至12月底的1943家香港上市公司中，有1876家公司已公布了全年業績。有67家公司因未能公布2024年全年業績而需要停牌。將繼續監察市場情况及與相關發行人保持溝通，確保他們符合上市規則的規定，並盡可能縮短停牌時間。根據披露易，停牌公司包括恒大汽車（0708）、思捷環球（0330）、恒盛地產（0845）及新城悅服務（1755）等。

獨立股評人熊麗萍表示，現時恒指關鍵位於23,000點，若特朗普公布的對等關稅措施對中國影響大，跌穿二萬三的概率大。但待消化完，視乎資金入市態度，如成交回升至3000億元左右，恒指有望重上23,600點至23,800點。