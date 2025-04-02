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京東免年費佣金吸港商戶 友和迎戰

標籤：經濟

【明報專訊】本港電商大戰漸趨白熱化。近日以銀彈加快攻港的京東（9618）再出手，在港啟動新一輪本地商家招募計劃，向本港商戶提供限時免收年費及佣金優惠。本地電商不甘示弱隨即再出招迎戰，友和（2347）昨宣布，自即日起正式推出全新升級物流服務「閃電送貨」，涵蓋多項極速配送選項，包括最快1小時門店自取等，劍指京東意味濃厚。

京東優惠期至明年3月底

有關本港商家招募計劃，京東表示，全年「0佣金」、免年費適用於向港澳服務者提供服務的本港商家，優惠期間直至明年3月底。有意入駐的香港本地商家只需提交店舖資料及資質證明，通過審核後即可實現「0元入駐」；同時京東承諾將為入駐商家提供包括開店指導、店舖運營、流量扶持等支持。

另一邊廂，繼早前HKTVmall取消自取門檻後，友和亦再出招跟進，於昨日推出全新物流服務「閃電送貨」，涵蓋多項極速配送選項，包括1小時門店自取、4小時門店自取、即日送達、即日自取及大型家電翌日送貨。

友和推「閃電送貨」1小時門店自取

友和相信，上述新措施不僅有效提升「最後一公里」的配送效率，更能透過具彈性及快速響應的履單能力，回應市場對網購的強勁需求。該公司主席兼行政總裁胡發枝表示，未來將繼續以平台化思維推動服務創新，並深化與生態圈伙伴合作、積極聯手支付及金融伙伴，推出一系列獨家優惠吸客。

事實上，京東近月密集籌謀本港市場，包括推出自營商品「買貴就賠」等新政。

而本報上月亦獨家披露，該公司正於香港選址開設自營線下超級體驗店「京東MALL」，主打售賣家電，並正招聘員工。

過江龍來勢洶洶，本港現有電商平台亦積極迎戰。HKTVmall早前宣布，從本月起移除所有訂單免費自取門檻，即任何訂單可免運費到O2O門市或合作自提點提貨，及後亦公布包括計劃增加內地供貨商數目、推出簡體字網站等。彼此競爭「既動手亦動口」，早前HKTVmall母企香港科技探索（1137）行政總裁王維基又指京東抄襲HKTVmall應用程式。

對此京東則回應指出，「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」，宣布京東在港已全面推行全類別滿188元，免運費送貨到府服務，但未回應王維基就京東平台外觀涉抄襲的說法。