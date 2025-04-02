moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

畢馬威：港首季IPO籌177億 全球排第四

標籤：經濟

【明報專訊】畢馬威發表首季IPO市場回顧報告顯示，香港新股市場今年第一季呈現強勁勢頭，共完成15宗IPO，集資金額達177億元，較去年同期高出接近3倍，創2021年以來最佳開局。其中超過10億元集資額的新股有6宗，而去年同期只有1宗。

美兩大交易所佔全球集資三成

畢馬威指出，隨着DeepSeek普及，吸引了全球投資者對中國內地科技公司的關注，香港新股市場延續了去年下半年的強勁勢頭，今年首季上市宗數增加25%，由於第一季有6宗IPO的集資額超過10億元，推動平均交易規模增1.93倍。

今年首季，全球新股上市宗數為283宗，按年持平；集資總額282億美元，按年增加4%。美國兩大證券交易所在集資額方面領先全球，佔全球IPO集資總額30%；東京股票交易所因完成今年以來暫為全球最大的IPO而排第三，香港股票交易所則位居第四。

滬深A股今年第一季集資總額為255億元人民幣，按年減少34%；上市宗數為33宗，按年減少8%。其中，超過35%的集資額來自6宗房地產投資信託基金（REITs）的上市項目。

申請上市宗數增至120企業

畢馬威指出，香港新股市場增長勢頭持續，目前申請宗數已增至120家企業，較2024年年底的86家有顯著增加。這一升勢主要源於首季有51家企業首次提交申請，而上季僅有24家。此外，「A+H」上市模式也日益受到青睞，首次提交申請的企業中約有四分之一來自A股的上市公司。畢馬威中國香港資本市場組主管合伙人劉大昌表示，投資者信心的提升及近期的AI熱潮，正促使更多處於初步發展階段的內地科技公司，考慮透過特專科技公司通道來港上市，並預期香港新股市場將迎來充滿活力的一年。