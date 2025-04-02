匯控：有形股本回報15%料達標 派息前景佳

稱可把握亞洲中東商機

杜嘉祺表示，內地政策推動科創、擴大服務業開放等，有助推動經濟結構加快轉型，加上貨幣和財政刺激措施，有助內地GDP增長再次達到5%，香港作為內地、亞洲和全球主要超級聯繫人，將在內地開放方面發揮非常重要的作用，另外本港資本市場復蘇，亦有助加強國際金融中心的領導地位。另邊廂，印度、東盟地區將受惠有利的人口結構、本地需求強勁、供應鏈重新配置等因素推動經濟增長，而亞洲和中東的貿易投資走廊擁有巨大潛力，匯控完全有能力把握以上機會。

行政總裁艾橋智則指出，當全球營運環境不斷轉變，通過幫助客戶適應複雜局勢，可以滿足客戶開拓業務機會，對未來有信心。他指出，自去年9月上任以來，專注於簡化業務架構為四大業務，有助銀行行動更為敏捷，並為未來作好投資。

擴港理財中心財富管理能力

在企業和機構理財方面，艾橋智指出，該行在存款、融資擁有強大能力，亦是領先的交易銀行，隨着供應鏈重配、新貿易路線出現，有能力幫助客戶捕捉全球和區域內的貿易流。至於國際財富和卓越理財銀行業務，他稱，該行在吸引富裕和高淨值客戶，特別對於有國際銀行業務需求、尋求投資機會的客戶有優勢，亞洲和中東為財富管理增長最快市場，該行擁有品牌、財務和網絡優勢。他又指出，香港是該行優先投資的市場，將擴大在港的理財中心和財富管理能力，預期在2030年前香港將成為全球最大的跨境理財中心。