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藍思科技申港上市 A股市值1200億

標籤：新股

【明報專訊】內地A股申請來港發行H股上市絡繹不絕。深圳上市的內地消費電子龍頭股藍思科技（深：300433）周一向港交所（0388）遞交上市申請，並委任中信里昂證券為整體協調人。此前有報道指出，藍思科技擬於今年7月在港上市，籌資10億至15億美元。藍思科技A股現市值逾1200億元（人民幣，下同）。

藍思科技2024年財報顯示，全年營收約699億元，年增逾28%，淨利潤近37億元，年增21%。核心業務智能手機與電腦部件貢獻近83%營收，蘋果（美：APPL）為藍思第一大客戶，營收佔比近五成。

同日入表的還有開發哈薩克鎢礦的佳鑫國際資源，該公司專注於開發巴庫塔鎢礦項目。佳鑫今次已是公司第三度入表，公司分別於去年1月及8月兩度入表，申請均在6個月後失效。

路透：立訊精密擬港上市集30億美元

另路透社昨引述消息人士指出，A股上市的手機設備股立訊精密（深：002475）考慮今年來港上市，並正就發行H股上市計劃與投資銀行商討，目標集資額達20億至30億美元。立訊現市值近3000億元。滬股上市車股賽力斯（滬：601127）亦公布，擬籌劃發行H股在港交所主板上市，擬聘請德勤香港為是次發行及上市專項審計機構。去年12月有報道指出，賽力斯正考慮香港上市，聘請中金、中信建投為上市保薦人，或集資逾10億美元。

明報記者

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