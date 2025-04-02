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中傳動：起訴控股股東豐盛等 指涉挪用附屬公司資金 損失66億

【明報專訊】中國高速傳動（0658）（下簡稱「中傳動」）與控股股東豐盛控股（0607）攻防戰持續，中傳動公布經進一步調查並考慮相關證據，認為有充足證據顯示一組公司及個人，包括豐盛、曾是江蘇首富的豐盛主席季昌群、公司前執董房堅及該等協議的交易相對方等，一直參與計劃詐騙相關附屬公司及挪用相關款項，因而向上述公司及個人提出申索。

明報記者 方楚茵

集團相關附屬公司已於3月31日在高等法院發出高等法院發出傳訊令狀進行起訴，因上述被告的不當行為，導致相關附屬公司損失66.4 億元（人民幣，下同）。豐盛持有中國高速傳動的71.62%權益。豐盛昨早（4月1日）中途停牌，指以待公司刊發一則內幕消息公告。

豐盛昨中途停牌 待刊發內幕消息

中傳動董事長胡吉春指出，公司有責任糾正任何損害公司治理及股東價值的不當行為，並將採取一切必要法律措施追究責任，確保企業治理規範透明。

今次案件源起於去年10月底，集團披露相關附屬公司在2023年或前後訂立若干商品買賣協議，涉及合計已到期的應收款項及預付款項的總金額約66.4億元，於2024年11月初或前後，公司指示其法律顧問採取行動要求獲得相關款項，惟尚未被償付。

南京公安局已展開刑事偵查

集團指出，注意到該等協議是在未經董事會批准的情况下訂立，並已成立一個獨立調查委員會。今年2月又委聘富事高諮詢為其第三方獨立調查機構，其後再在3月2日提出罷免執董房堅職務，即時生效，罷免主因是董事會對於房堅是否適合及適宜繼續擔任執董存在顧慮，認為罷免符合公司最佳利益。公司亦就事件向有關當局報告，並全力協助調查。

豐盛則在3月7日反擊，要求召開中傳動股東特別大會以重組董事會，指以便調查及糾正任何現有及潛在不當行為，保全公司及其附屬公司的資產等。中傳動則回應，董事會明確反駁有關南京高速章程細則修訂的指控。

及後，中傳動於3月9日就罷免董事補充，指房堅作為執董兼法定代表，在簽立協議時負責兩附屬公司的經營管理、公章管理及用印審批，他未全力配合獨立調查。房堅表明不同意罷免的決定。公司3月中獲南京市公安局通知，針對該案件涉及相關附屬公司資金、資產涉嫌被職務侵佔、挪用，已正式展開刑事偵查。