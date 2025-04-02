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內地上月財新製造業PMI報51.2 見4個月高

【明報專訊】財新公布3月製造業採購經理指數（PMI）報51.2見4個月高位，勝市場預期的50.6，並較2月高0.4，與官方製造業PMI同樣連升2個月。財新製造業PMI已連續6個月處於50盛衰分界線以上，財新智庫高級經濟學家王喆表示，數據顯示製造業供求繼續擴張，出口延續增勢。今年首兩個月，各項主要宏觀經濟指標符合或略高於市場預期，經濟運行起步平穩，呈回升向好跡象，不過就業市場仍較低迷、存在通縮壓力，認為現時國內有效需求不足、企業樂觀預期不強。

財新PMI被視為較反映中小型和出口導向企業，3月分類指數中，製造業產量連續第三個月加速，推動PMI上升，以滿足新訂單增長，而需求環境亦改善，業務開發取得成效，加上推出新產品，為最近新訂單增長提供基礎，企業出口訂單則有接近一年最快增速。

出口訂單近1年最快增速

王喆稱，內地產品推廣取得良好效果，製造業訂單有所增加，生產指數和新訂單指數分別連續17和16個月處於擴張，另外海外需求延續2月良好趨勢，新出口訂單指數為去年5月最高。

就業方面，製造商人手增加，用工規模自2023年9月以來首次回到擴張區間，來自當中投資品和中間品生產員工增長，但升幅輕微。至於企業信心，報告指它們對業務前景保持樂觀，認為新產品和促銷將有助刺激未來12個月銷售，不過部分指出全球貿易壁壘增加，推升不確定性，3月企業樂觀度進一步跌穿長期均值。

企業樂觀度跌穿長期均值

王喆表示，今年外部環境更趨嚴峻複雜，宏觀政策更需積極有為、靠前發力，幫助經濟持續向好。今年內地當局大力提振消費作為經濟工作首要任務，需要政策在穩定就業、減輕生活負擔、增加居民收入等多方面着手，而穩定股市樓市亦是促消費的重要保障。