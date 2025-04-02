小鵬上月交付量升2.7倍 連續5個月逾3萬輛

比亞迪首季銷量達百萬輛

作為內地新能源汽車「一哥」，比亞迪（1211）續在總銷量上領跑市場，上月該公司新能源汽車銷量37.74萬輛，按年增24.8%。其中，海外銷售共計7.27萬輛，按月增8.5%。今年首3個月計，比亞迪累計新能源汽車銷量100萬輛，按年增59.81%。

新勢力方面，小鵬汽車3月交付新車3.32萬輛，按年增268%，首季累計交付新車9.4萬輛，按年升331%、按季增2.7%，超過公司3月中提出的首季交付指引的9.3萬輛上限，為單季交付量新高。零跑汽車方面，上月交付量達3.71萬輛，按年增154%、按月增47%。

理想蔚來交付量升逾26%

理想汽車（2015）3月交付量達3.67萬輛，按年多26.5%。同期蔚來（9866）3月交付1.5萬輛汽車，按年增26.7%；今年首3個月計交付4.21萬輛汽車，按年增40.1%。

至於吉利公布，3月新能源汽車銷量11.97萬輛，按年大增167%。此外，長城汽車（2333）上月新能源車銷量報2.52萬輛。

此外，去年才入局造車的小米（1810），該公司上月交付逾2.9萬輛小米汽車，公司指相關交付量較1月、2月披露交付量逾2萬輛再提速，並透露目前產能提升進展順利。