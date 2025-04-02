moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資

【明報專訊】美國總統特朗普周一簽署行政命令，將成立新部門來管理《晶片法》，並爭取加快企業在美國的投資。由美國商務部管轄的「美國投資加速辦公室」（United States Investment Accelerator）將監督《晶片法》的實施。《晶片法》於2022年頒布，為晶片產業的研發及生產提供527億美元補貼。不過彭博社引述知情人士稱，美國商務部長盧特尼克暗示，可能會扣起前政府承諾發放的《晶片法》補貼，希望獲得補貼的企業效法台積電（美：TSM，台：2330），毋須聯邦政府提供額外資助，也在美國擴大投資。

台積電在3月初宣布加碼1000億美元在美國建廠，擴大先前已承諾的650億美元投資額，意味台積電在美國的總投資額將達1650億美元。盧特尼克當時表明，台積電的千億美元新投資（包括3個額外的晶片廠、研發中心及先進封裝廠），將不獲聯邦補貼。

設新部門管理《晶片法》

彭博社消息稱，台積電在2月底達到了一項投資里程碑，可從《晶片法》支取7.5億美元補助。這筆款項原定於3月初支付，目前未知是否已經批出。台積電拒就是否已收到款項發表評論。一些企業在前拜登政府任內達成初步投資協議，目前不確定會否獲發資金。

聯邦支出數據顯示，自特朗普上任以來，商務部的支出相對較少，儘管前拜登政府趕在換屆前從《晶片法》批出了數十項撥款，希望阻止特朗普上台後干擾其補貼計劃。

不過特朗普政府一直認為，關稅比《晶片法》提供的行業補貼提供更大誘因，吸引業界在美國設廠，並將台積電加碼投資美國，歸因於關稅威脅，儘管台積電表示，其最新投資是基於美國市場的需求。

投資稅務抵免仍繼續

特朗普正準備周三公布針對其他國家的對等關稅，並暗示未來還會對晶片加徵關稅。暫未知有多少晶片企業在關稅威脅下，準備加碼投資美國。彭博社引述知情人士稱，盧特尼克正爭取在不提高聯邦政府資助的前提下，推動晶片企業額外投資數以百億美元。

即使取消了《晶片法》提供的資金補貼，《晶片法》所賦予的25%的投資稅務抵免仍會繼續，這意味聯邦政府對晶片行業的稅務收入損失仍可能大幅增加。

任何對稅務抵免的重大修訂，都須獲國會批准。知情人士稱，盧特尼克不排除擴大《晶片法》中的稅務抵免，以吸引投資。

由於《晶片法》未對企業的稅務抵免設置上限，因此任何企業擴大投資計劃，都可能對聯邦政府的財政帶來重大影響。彼得森國際經濟研究所（PIIE）去年中估計，這項稅收抵免可能為美國政府造成約850億美元的收入損失，是國會預算辦公室最初預期的3倍以上。

（綜合報道）

[國際金融]