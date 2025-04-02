美或扣起《晶片法》補貼 彭博：逼企業效法台積電擴投資

台積電在3月初宣布加碼1000億美元在美國建廠，擴大先前已承諾的650億美元投資額，意味台積電在美國的總投資額將達1650億美元。盧特尼克當時表明，台積電的千億美元新投資（包括3個額外的晶片廠、研發中心及先進封裝廠），將不獲聯邦補貼。

設新部門管理《晶片法》

彭博社消息稱，台積電在2月底達到了一項投資里程碑，可從《晶片法》支取7.5億美元補助。這筆款項原定於3月初支付，目前未知是否已經批出。台積電拒就是否已收到款項發表評論。一些企業在前拜登政府任內達成初步投資協議，目前不確定會否獲發資金。

聯邦支出數據顯示，自特朗普上任以來，商務部的支出相對較少，儘管前拜登政府趕在換屆前從《晶片法》批出了數十項撥款，希望阻止特朗普上台後干擾其補貼計劃。

不過特朗普政府一直認為，關稅比《晶片法》提供的行業補貼提供更大誘因，吸引業界在美國設廠，並將台積電加碼投資美國，歸因於關稅威脅，儘管台積電表示，其最新投資是基於美國市場的需求。

投資稅務抵免仍繼續

特朗普正準備周三公布針對其他國家的對等關稅，並暗示未來還會對晶片加徵關稅。暫未知有多少晶片企業在關稅威脅下，準備加碼投資美國。彭博社引述知情人士稱，盧特尼克正爭取在不提高聯邦政府資助的前提下，推動晶片企業額外投資數以百億美元。

即使取消了《晶片法》提供的資金補貼，《晶片法》所賦予的25%的投資稅務抵免仍會繼續，這意味聯邦政府對晶片行業的稅務收入損失仍可能大幅增加。

任何對稅務抵免的重大修訂，都須獲國會批准。知情人士稱，盧特尼克不排除擴大《晶片法》中的稅務抵免，以吸引投資。

由於《晶片法》未對企業的稅務抵免設置上限，因此任何企業擴大投資計劃，都可能對聯邦政府的財政帶來重大影響。彼得森國際經濟研究所（PIIE）去年中估計，這項稅收抵免可能為美國政府造成約850億美元的收入損失，是國會預算辦公室最初預期的3倍以上。

（綜合報道）

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