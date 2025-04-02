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美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘

【明報專訊】特朗普政府將於美東時間周三下午公布對等關稅措施。在新關稅推出前夕，美股三大指數早段個別發展。迹象顯示，美國製造業及就業市場在新關稅實施前轉弱。美國10年期國債孳息率昨晚跌穿4.2厘，低見4.16厘。金價繼續破頂，現貨金昨漲至每盎司3149美元，期金漲至每盎司3177美元，兩者均刷新歷史新高。特朗普政府威脅要對俄羅斯原油徵收二級關稅，並攻擊伊朗，這也有份推高金價。布蘭特期油昨曾升穿每桶75美元，在接近5周高位徘徊。

金價續破頂 布油升破75美元

特朗普周一表示，已確定本周實施的新一輪關稅計劃，但未透露具體內容。國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指出，關稅政策的不確定，可能會削弱全球經濟活動，儘管在短期內不大可能引發經濟衰退。不過格奧爾基耶娃預計，IMF將於4月稍後公布的《世界經濟展望》修訂，把全球增長展望輕微向下「修正」。IMF在1月將今年全球經濟增長預測，由去年10月預測的3.2%，上調至3.3%；美國經濟增長預測上調至2.7%。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，強調美國經濟仍然穩健，並未陷入「滯脹」（經濟疲弱與高通脹並存）。他說，不會試圖對經濟衰退的概率做預測，但強調美國不會重演1970和80年代的高通脹。

美聯儲官員為經濟大派定心丸之際，昨晚公布的美國3月ISM製造業指數跌至49，是3個月來首次回落至50榮枯線以下的活動收縮水平。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國2月職位空缺降至757萬個，低於預期的763萬個，反映就業市場逐漸降溫。

（綜合報道）

[國際金融]