美製造業收縮 10年債息跌穿4.2厘

金價續破頂 布油升破75美元

特朗普周一表示，已確定本周實施的新一輪關稅計劃，但未透露具體內容。國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）指出，關稅政策的不確定，可能會削弱全球經濟活動，儘管在短期內不大可能引發經濟衰退。不過格奧爾基耶娃預計，IMF將於4月稍後公布的《世界經濟展望》修訂，把全球增長展望輕微向下「修正」。IMF在1月將今年全球經濟增長預測，由去年10月預測的3.2%，上調至3.3%；美國經濟增長預測上調至2.7%。

擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，強調美國經濟仍然穩健，並未陷入「滯脹」（經濟疲弱與高通脹並存）。他說，不會試圖對經濟衰退的概率做預測，但強調美國不會重演1970和80年代的高通脹。

美聯儲官員為經濟大派定心丸之際，昨晚公布的美國3月ISM製造業指數跌至49，是3個月來首次回落至50榮枯線以下的活動收縮水平。美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國2月職位空缺降至757萬個，低於預期的763萬個，反映就業市場逐漸降溫。

（綜合報道）

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