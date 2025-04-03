活在灣區：北上體檢 檢查項目收費宜看清

明報記者 劉敬華

目前於本港做相對全面的身體檢查，若選擇體檢中心，收費每每以千元起計，如果選擇到私家醫院接受體檢，收費動輒數千元。以香港浸信會醫院日間醫療中心的智選健康檢查計劃標準體檢套餐為例，收費2100港元，又如養和醫院的健康檢查計劃B，該計劃的收費9060港元（見表）。

內地全面體檢 收費低至數百

反觀於內地醫院做相對全面的體檢，收費可低至數百元，以深圳博愛曙光醫院的體檢套餐為例，該醫院的大眾基礎體檢套餐，檢查項目包括肝腎功能檢查、8項超聲波檢查、骨密度檢查、胸部X光、幽門螺旋桿菌檢查及腫瘤三項篩查等多項檢查，套餐收費728元人民幣；若選擇該醫院檢測項目較少的個人常規體檢套餐，檢查項目包括肝腎功能檢查、7項超聲波檢查、骨密度檢查及5項免疫檢查等，套餐收費更可降至468元人民幣。

男性女性專門檢測 收費較高

選擇體檢套餐切勿只着眼於收費，還要考慮是否符合自身需要，如是否需要於定期的全面體檢中包括專門檢測男性或女性疾病的項目，一般而言此類體檢收費會較高，現時於內地亦有約千元人民幣的選擇。以香港大學深圳醫院體檢中心的體檢套餐為例，其中適合18至49歲男士的男性健康體檢套餐計劃（M1套餐），檢查項目中便包括超聲波檢查前列腺，此套餐選擇胸部正位片（即X光片）收費為660.9元人民幣，選擇胸部CT平掃（電腦斷層掃描）收費為1100.9元人民幣；又如選擇該中心適合18至49歲女士的女性健康體檢套餐計劃（F1套餐），檢查項目中可包括超聲波檢查經腹部子宮附件或經陰道子宮附件，此套餐選擇胸部正位片收費為868.9元人民幣，選擇胸部CT平掃收費為1308.9元人民幣。

有專為長者而設體檢套餐

除了專為男女疾病而設的體檢計劃，年長人士也可能需要較多的檢查項目，再以香港大學深圳醫院體檢中心的體檢套餐為例，其中適合65歲以上男士的男性健康體檢套餐計劃（M3套餐），套餐內除包括M1套餐所提供的檢查項目外，還包括眼壓測定、國際前列腺症狀評分（IPSS）及老年簡易智力測試（AMT）等，收費方面若選擇胸部正位片為778.9元人民幣，而選擇胸部CT平掃收費則為1218.9元人民幣。

部分內地醫院可用港醫療券

對於長者，還可留意目前部分可用本港醫療券的深圳醫院，所提供的體檢優惠計劃，如深圳新風和睦家醫院的香港長者醫療券專屬體檢套餐，其中基礎套餐的長者醫療券優惠價為1500元人民幣，而進階套餐的長者醫療券優惠價為3500元人民幣。

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