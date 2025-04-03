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活在灣區：廣深明起迎清明節小長假人流高峰

【明報專訊】明天起至4月6日（周日）一連三天是內地清明節小長假，亦適逢是周五至周日，預料出入境人數將大增。深圳口岸辦預計，清明節3天假期的日均出入境人流將達到95萬人次，高峰主要集中在4月4日，預料單日客流最高達103萬人次。羅湖、福田及深圳灣口岸是承擔假期出入境客流的主力口岸，日均客流將分別達到25萬人次、23萬人次和16萬人次。另外，蓮塘口岸日均客流亦預計達到11萬人次。深圳口岸辦提醒，出入境旅客可透過「i口岸」微信小程序實時查詢各陸路口岸通暢度情况，避開出入境高峰期，擇時、擇口岸出行。

港珠澳大橋免收7座及以下車通行費

廣東省交通運輸廳預計，今日全省將迎來清明節前車流高峰，清明期間廣東高速公路車流總量約2500萬車次，日均車流量約852萬車次，按年增長4.79%，預計周日達到返程高峰，約883萬車次。廣州市交通運輸部門則預計，假日期間離穗抵穗人流約1556.6萬人次，按年增長5.6%；全市高速路網車流量將逾637.3萬車次，按年上升4.1%。

港珠澳大橋明天至4月6日將免收7座及以下汽車的通行費，大橋管理局提示，預計明日9時至15時香港前往珠海/澳門方向車流量較大，周日15時至24時珠海前往香港車流量較大，自駕旅客宜合理安排時間，錯峰出行。南沙客運港往返香港中港城及香港國際機場的兩條航線，則會在假期各增開一班臨時航班。

穗推21條清明祭掃巴士專線

考慮到出遊及掃墓者眾，廣州市推出21條清明祭掃巴士專線，讓市民可直達銀河園、中華永久墓園、長青墓園、福山公墓、祥和墓園等市內主要的祭掃場所。廣州巴士亦已設置指引牌並安排工作人員於現場引導。另外，廣州地鐵部分線路的運營時間將在周日延長1小時。深圳則會在3天假期實行交通管制，一般車輛禁止進入殯儀館和吉田墓園內，交警部門臨時開闢附近的紅棉路、深峰路作為車輛臨時停泊區，並安排免費接駁大巴接載市民前往殯儀館、吉田墓園、追思苑。

[活在灣區]