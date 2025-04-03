渣打財富料恒指年底最高見二萬六

中國股票評級上調至「超配」

鄭子豐稱，目前MSCI中國指數未來一年的預測市盈率，仍然較MSCI全球指數折讓34%，他表示於H股與A股的選擇當中，較為偏好於H股，因科技板塊盈利增長前景升幅較為明顯，而MSCI中國指數內的科技股佔比較高。

美股評級降至「中性」

另一方面，該行將美股評級由「超配」下調至「中性」，但歐股則由「低配」上調至「中性」，鄭子豐稱目前美股12個月綜合預測市盈率為21倍，回調機會率仍較其他地區為高，預計美股或仍有5%至10%的下調空間，而下調空間需視乎關稅政策變化，以及留意下周起美股公布首季業績的公司指引。

鄭子豐又表示投資者或可利用未來數周的波動，趁低吸納部分風險資產。

就關稅政策發展，鄭子豐假設美國對全部地區的進口關稅兩成，並假設中國進口商品關稅上調至六成，於此極端情况之下，料會對美國通脹壓力增加額外3%，對美國本地生產總值（GDP）增速拖低2%至2.5%，而美聯儲只預計今年美國GDP增速為1.7%，變相或令今年美國GDP轉跌，形容關稅「對美國都唔係好事嚟」。

調高中國今年GDP增長預測至4.8%

他提到，近期美國經濟消費數據仍處於增長階段、但有所減弱，就業市場仍有韌性，該行將未來一年美國出現經濟衰退的機會率由15%，輕微增加至20%，但經濟軟着陸的可能性仍為50%；另外，渣打亦將因應中國首季GDP增速表現較佳，將今年GDP增長預測由4.5%上調至4.8%。