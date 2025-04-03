港股二萬三失而復得 成交見1周低

恒指低開39點，最多曾跌225點，低見22,980點，其後又倒升最多186點，高見23,393點，收市跌4點，報23,202點，二萬三關失而復得。

國指跌0.07%，報8531點；科指跑贏大市，逆市升0.35%，報5426點。

大市成交金額再減少13%至2165億元，是3月26日後最少；北水淨流入亦減少41%至117億元。北水淨買入最多的是小米（1810），金額達20.44億元。

小米續捱沽 5日累挫17%

小米續受SU7交通事故拖累，股價未止跌，昨曾跌最多4.5%，收市仍跌4.2%，報44.55元，為表現最差藍籌。成交金額就連續兩日居首，達289.9億元。小米已連跌5日，累計跌9.4元或17.4%。其他車股就個別發展，比亞迪（1211）下跌1.2%；吉利 （0175）升逾4%；零跑汽車 （9863） 升13%。

前日急升的老鋪黃金 （6181）昨回吐近8%。周大福（1929）旗下珠寶產品日前開始新一輪漲價，股價急升一成，為全日表現最好藍籌。重磅科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.15%；美團（3690）跌不足1%；騰訊（0700）則無起跌。

分析：倘失信心 或回落至22500點

獨立股評人郭思治表示，市場觀望美國關稅政策及其他國家如何反應，港股於區間內反覆屬正常。不過，他認為，市場信心開始動搖，始終美國貿易政策改變，會影響全球經濟、以致金融市場，所謂「牽一髮而動全身」，預期港股後市偏淡，恒指或試穿二萬三關，若市場信心一失，或回落至22,500點水平。