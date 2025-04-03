捕捉內房上升機會 摩通籲提早入市

【明報專訊】摩根大通發表報告稱，自2024年9月政府要求為內地樓市「止跌回穩」後，樓市銷售數據已穩定下來，但政策寬鬆的影響可能正在消退，並認為2025年第二季的數據可能會再度惡化。在此背景下，該行認為政策基調或力度可能再改變或加強，故該行提早標示未來數月的潛在策略性機會。內房行業上一個高位是2024年10月，潛在升幅達到33%，認為下一個潛在時機將在4月底的中央政治局會議。